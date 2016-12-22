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Ще є можливість передплатити “Полтавську думку” на 2017 рік за старими цінами
Грудень 22, 2016
Шановні читачі “Полтавської думки”! Економічна ситуація в Україні диктує свої умови та вимоги до всього українського суспільства. Те,...
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Політична корупція на Полтавщині: земля і гроші – чиновникам та їхнім родичам
Грудень 22, 2016
Упродовж року представники Всеукраїнського руху проти політичної корупції “Під контролем” в Україні виявили понад 200 випадків, які містять...
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Коли слід святкувати Різдво?
Грудень 16, 2016
Чимало українців уже вирішили поміняти власний календар урочистостей на користь святкування Різдва Христового 25 грудня. Адже багато з...
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Кому з полтавців не пощастить: максимальну пенсію скоротять з 15,4 тисяч до 10,7 тисяч гривень
Грудень 15, 2016
Ухвалення Верховною Радою України законопроекту №5130 дозволить не тільки підвищити мінімальну заробітну плату до 3200 грн, але й...
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Особливості полтавської “Території Майдану”, або Хто мріє у Полтаві увічнити подвиг вільного народу пам’ятником імперського зразка
Грудень 08, 2016
До всіх представників Полтавської обласної і міської влади, до всіх архітекторів, інженерів, художників, скульпторів, митців інших фахів, до...
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Полтавці прогнозують “безвіз” тоді, коли за 1 євро даватимуть 1 гривню, або Що поєднує Хрущова, Горбачова і Порошенка
Грудень 01, 2016
Чомусь так сталося, що проблеми та дискусії про відтягування омріяного безвізового режиму для України від Європейського Союзу дійшли...
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Коли настане час, щоб полтавців не грабували на подвійній комісії за оплату послуг ЖКГ?
Листопад 25, 2016
Споживач сплачує комісійну винагороду двічі – закладену в тариф на послугу та банку/іншим суб’єктам, які здійснюють приймання платежів...
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Депутати як і самогон – пройшли вогонь, воду і мідні труби
Листопад 17, 2016
Політичний сезон в Україні завжди починається бурхливо. В принципі, він ніколи і не закінчується, бо ми постійно живемо...
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Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї та усіх інших матеріалів, в тому числі фото, дозволяється тільки за умови посилання на сайт газети
Полтавська Думка
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