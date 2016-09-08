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№37 (1138) 8 вересня 2016 року
Вересень 08, 2016
ТЕМИ
Попереднє:
Яблуневий сад, децентралізація та високі технології
Наступне:
У Полтаві біля одних сміттєвих контейнерів ростуть квіти, а біля інших – бігають пацюки, як у помийних ямах
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