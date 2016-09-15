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№38 (1139) 15 вересня 2016 року
Вересень 15, 2016
ТЕМИ
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У Полтаві екс-нардеп збудує житло для бійців АТО за 59 мільйонів
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Полтавська Думка
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