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№46 (1147) 10 листопада 2016 року
Листопад 10, 2016
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Полтавців дурять при сплаті за комунальні послуги
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Полтавська Думка
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