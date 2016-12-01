Про газету
Реклама
Реклама в газеті
Реклама на сайті
Передплата на газету “Полтавська думка”
Попередні випуски
Новини
Полтавщина
Україна
Світ
Культура
Інтерв’ю
Журналістські розлідування
Публікації
№49 (1150) 1 грудня 2016 року
Грудень 01, 2016
ТЕМИ
Попереднє:
Полтавці прогнозують “безвіз” тоді, коли за 1 євро даватимуть 1 гривню, або Що поєднує Хрущова, Горбачова і Порошенка
Наступне:
Особливості полтавської “Території Майдану”, або Хто мріє у Полтаві увічнити подвиг вільного народу пам’ятником імперського зразка
Коментувати
Скасувати відповідь
Name
*
Email
*
Website
Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї та усіх інших матеріалів, в тому числі фото, дозволяється тільки за умови посилання на сайт газети
Полтавська Думка
.
Підписуйтесь:
«Полтавська думка» обласна газета © 2016
Підписуйтесь: