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№5 (1159) 2 лютого 2017 року
Лютий 02, 2017
ТЕМИ
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“Беспредєл” місцевого масштабу
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Полтавець, який міг би стати… олігархом, добровольцем пішов на фронт і загинув за Україну
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Полтавська Думка
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