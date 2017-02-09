Про газету
Реклама
Реклама в газеті
Реклама на сайті
Передплата на газету “Полтавська думка”
Попередні випуски
Новини
Полтавщина
Україна
Світ
Культура
Інтерв’ю
Журналістські розлідування
Публікації
№6 (1160) 9 лютого 2017 року
Лютий 09, 2017
ТЕМИ
Попереднє:
Полтавець, який міг би стати… олігархом, добровольцем пішов на фронт і загинув за Україну
Наступне:
У Полтаві Європейська вулиця стала географічним вектором “північ-південь”: від Росії – до… Африки
Коментувати
Скасувати відповідь
Name
*
Email
*
Website
Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї та усіх інших матеріалів, в тому числі фото, дозволяється тільки за умови посилання на сайт газети
Полтавська Думка
.
Підписуйтесь:
«Полтавська думка» обласна газета © 2017
Підписуйтесь: