“Беспредєл” місцевого масштабу

У наш час великий вплив на здоров’я українців має екологічна обстановка довкілля. На державному рівні та на місцях цьому приділяється (принаймні повинно приділятися) чимало уваги.

На жаль, цього не розуміють (чи не хочуть?) у Надеждинській сільській раді, що на Диканщині. Що мається на увазі?

На останній сесії цієї ради, за словами секретаря і в.о. голови Приходько В.С., було прийнято рішення про вирубку лип біля місцевого будинку культури. Валентина Сергіївна повідомила, що дерева вирубуються з метою знищення омели на них. Проте всупереч цьому рішенню, знищенню піддалися не липи, а дерева в парку в центрі села, причому не тільки тих, на яких була омела. Під корінь пішли дерева білої акації. Це дерево при згорянні дає чи не найбільше після дуба тепло. Не дивлячись, що парк раніше був упорядкований, поставлено в ньому стіл та лавочки, а навесні минулого року після закриття школи та дитячого садочку не байдужими представниками громади було перенесено та облаштовано на території парку дитячий майданчик, зроблено клумби з квітами, це не завадило місцевій владі в особі в.о. сільського голови вдатися до знищення цього природного та культурного об’єкту.

Коли в селі готувалися до Святвечора та Різдва Христового, у парку загули бензопили. Це найнята бригада заходилася робити “чистку” парку. Дерева зпилювалися, розпилювалися і вивозилися вантажівкою в невідомому напрямку, а частина з них опинилася на подвір’ї цього ж в.о. голови Приходько. Тоді, коли працівники сільської пошти під час роботи цокотять від холоду зубами, (адже в цьому році, на відміну від минулих, коли сільську раду очолювали інші люди, чинний її очільник не спромоглася завезти їм дров, а приміщення не газифіковане) наша “головиха” гріється дровами зі зрубаного парку. Та можна було б при наших цінах на газ допомогти і учасникам АТО, які забезпечували наше, хоч і нелегке, але спокійне життя.

Сільські активісти не погодилися з таким свавіллям місцевої влади і сповістили про це в райдержадміністрацію.

Наступного дня, 18 січня, на місце події прибули заступник голови РДА Дудник В. Ю. та директор Диканського ландшафтного парку Ірина Черкаська в супроводі представника поліції. На вимогу цих осіб показати акт на вибраковку дерев та ордер на їх спилювання Приходько В.С. надала “липовий” документ, датований 2012-м роком та ще й з підробленими цифрами: 30 дерев було виправлено на 180.

Після від’їзду цих осіб спилювання дерев продовжилося на цей раз вже біля колишньої школи. “Під ніж” пішли вже не тільки акація, а й дуби. У цей день бригада “лісорубів” працювала до 21-ї години, певно поспішали побільше “ухватить”.

Обуренню надеждян не було меж. Вони вимагали відставки в.о. сільського голови Приходько та заміну тих депутатів, які на сесії дали згоду на незаконну вирубку дерев. Були дзвінки небайдужих і обурених надеждян до поліції, яка, прибувши, зафіксувала факт незаконної вирубки і пообіцяла прийняти відповідні міри.

Насамкінець, залишається порадити громаді добре думати, за кого потрібно голосувати на виборах (і не тільки місцевих), щоб не обрати знову тих, хто безсоромно збагачується за рахунок власного народу, нехтуючи його правами на гідне життя.

Володимир ШРАМКО, помічник-консультант депутата обласної ради Анатолія Ханка.