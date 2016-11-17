Депутати як і самогон – пройшли вогонь, воду і мідні труби

Політичний сезон в Україні завжди починається бурхливо. В принципі, він ніколи і не закінчується, бо ми постійно живемо в процесі виборів. Президентські плавно переходять у парламентські, ті у свою чергу в місцеві (а ще перевибори, довибори), і так по колу. Чим більше людей розуміє – щоб бути господарем життя, треба стати слугою народу, тим частіше виникає “нагальна” потреба у виборах. І кожні нові вибори подаються як доленосні. Особливо для тих, хто не встиг ускочити в нові політичні проекти, або все ж таки потрапив у “струю”, але вчасно не визначив її характерний колір та запах. Баланс політичного дерибану почав змінюватись, і кожна політична сила стала реалізовувати свій сценарій відходу від відповідальності. Це зміна Кабміну, вихід з коаліції, фракції, відкликання депутатів, тушки”…

Спочатку всі хотіли вийти з кризи, щось змінити, нічого особливого не міняючи, а гроші з МВФ отримати. Не вийшло. Тепер почали ділити шкуру ведмедя (а ведмідь просто так свою шкуру нікому не віддасть; не те, що депутату, а навіть цілій партії). Проплачені журналісти запрацювали з новою силою. Особливо по п’ятницях, парламент пустий, кворуму нема, зате на телеекранах аншлаги. І не пригадаєте, де ви бачили ці обличчя, вони носять їх з собою з каналу на канал. Це вже давно сформований особливий клан – так звані експерти, аналітики, економісти, соціологи, політологи. Суспільно-корисною працею вони вже давно не займаються, представляють якісь партії, де разом з ними налічується три з половиною члена, або ж самозвані інститути, центри, академії, громадські організації, яких зараз розвелось, як собак.

І якщо телебачення – це реклама плюс дебілізація всієї країни, а новин там всього дві: погана та ще гірша – народу приходиться дивитись і політичні ток-шоу, таке собі показне словоблуддя, де кожен учасник намагається закрити собою весь екран. Усе, що там говориться – це відверта банальність на рівні самого убого бабського пліткування на лавці біля під’їзду. Але з огляду на те, що цим панам з телеекрану бажано виглядати розумними в цій піжамній вечірці, то вони наводять такий болтологічний туман, що іноді сам оратор не в змозі чітко собі уявити, про що той говорить. Їхня мова така, що заплітає думку, а не прояснює її, а сказане не лізе ні в які ворота, залишаються тільки вуха.

Один почне свій монолог про вихід із політичної кризи з позиції “мультиполітичної екзистенціальності”, інший погляне на проблему з точки зору нашої ідентичності та її віддзеркалення на багатоаспектний характер соборності. Третій, зробивши надзвичайно розумний вигляд і, зайнявши позу “мислителя”, загалом погодиться зі своїми колегами (чи візаві), але тільки у взаємозв’язку з електоральними настроями різних кластерів.

Звичайно, жоден телераут не може обійтись без наших народних обранців, які замість виконання своїх обов’язків конкурують з “телеширпотребом”, бігаючи зі студії в студію, змагаючись у вишуканості дифірамбів про свою партію. Їх теж підбирають за якимсь тільки господарям каналів зрозумілим законам. Один – розум, честь і совість вже третьої партії, інший теж обирав партії, як Володимир релігії, але переміг у виборах (точніше у підрахунку голосів) по мажоритарці. Третій взагалі пройшов вогонь, воду і мідні труби (прямо як самогон) на своєму окрузі, шукаючи порятунку в депутатській недоторканості. Адже виборці вперше почули про нього з кримінальної хроніки, а на його обличчі до сих пір читається явка з повинною. Виконуючи гендерну квоту, обійтись без жінки депутата ну ніяк неможливо. Тому на кожному каналі ми бачимо таку собі особу, яка прийшла на передачу за однієї лише умови – щоб день не виявися пустою тратою макіяжу. Не дарма ж вона відвідала салон “Estellita” чи “Beauty story”. І сидить перед камерою, стараючись не дивитись на нову сумочку Fendi (за 30 тис. $ всього на всього) і демонструє нову стрижку “Піксі”. Переказувати цей сюжет, побудований на антитезах, очорнених конкуруючими партіями справа невдячна, навіть при умові, що папір все стерпить. Висновок один: кухарка так і не навчилась керувати державою, зате розучилась варити борщ. А чи потрібні нові вибори чи ні до наступної передачі так і не з’ясували.

На завершення пропоную думку з цього приводу видатного філософа, літератора, соціолога, геолога, антрополога, нащадка Рюриковичів та гетьмана Сулими – Петра Олексійовича Кропоткіна. Ось що він більше 100 років тому писав про вибори:

“Чи варто зображувати відому всім огидну картину виборів? Всюди розігрується одна і так сумна комедія. Чи варто перераховувати брехливі програми – однаково брехливі, будь вони опортуністичні чи соціал-революційні, в які навіть кандидат, якщо він сам сповна розуму, мало вірить, але які захищає так гаряче, таким громовим голосом, як мандруючий, ярмарочний актор?

Чи варто перераховувати тут витрати по виборах, якого-небудь виборчого агента, серед яких фігурують витрати на “баранячі ноги”, кухвайки та бутилі з ліками, надіслані турботливим кандидатом “дорогим діткам” своїх виборців? Так воно є, і буде до тих пір, поки будуть існувати вибори з ціллю обрання собі панів.

Підрахунок голосів давно зроблено, раніше за голосування; проголосувавши “за” давно відмічені, їм уже віддячили; “неслухняні” перераховані. Промови виголошуються для вигляду: їх слухають тільки в тому разі, якщо вони відзначаються художніми достоїнствами або можуть викликати скандал”.

Що змінилося за більш ніж сто років?

Ілля ШАПЧЕНКО. м. Полтава.