Фестиваль на честь гетьмана Івана Мазепи відродили у Полтаві

25 вересня відбувся 10-й (ювілейний) всеукраїнський фестиваль мистецтв «Мазепа – фест».

Ідея фестивалю незмінна–підтримка української національної культури

Десять років тому очільник «Просвіти» на Полтавщині Микола Кульчинський став ініціатором , ідейним натхненником й організатором мистецького дійства, яке має на меті репрезентувати широкому загалу не лише якісну україномовну рок-музику, але й набагато ширшу панораму української культури у всій її багатогранності і неповторності. Нагадаю читачам, що завдяки «Мазепа – фесту» протягом десяти років у Полтаві влаштовувалися дні українського кіно, театру, анімації, симфонічної музики, кобзарського мистецтва. Ідея фестивалю незмінна–любов до України, її культури, мови.

Завдяки Кульчинському, товариству «Просвіта» “Мазепа-Фест” став тим культурним явищем, яке успішно популяризувало постать видатного гетьмана Івана Мазепу, його подвиг повстання проти московського поневолення, його освітню і культурну діяльність, утверджувало національну пам’ять про українських козаків, що загинули у Полтавській битві під проводом гетьмана Івана Мазепи за незалежність України.

“Мазепа-Фест” руйнував міф про “неформат” сучасної української музики, адже, давши доступ до великої сцени, відкрив і «розкрутив» десятки нових імен вітчизняної рок-музики, які згодом стали популярними (приміром, це знаний нині «Бумбокс»).

Фестиваль відродився після тривалої п’ятирічної перерви, що викликана винятково політичними чинниками. У часи проросійського режиму Януковича грубо придушувалося все українське-мова, культура, церква, національна пам’ять. Очевидно, що й мови не могло тоді бути про підтримку від органів державної влади. До речі, цьогорічний фестиваль був благодійним : значна частина коштів, виручених від продажу квитків, підуть на потреби бійців АТО.

«Мазепа-фест» ожив на Соборному майдані

Впродовж усіх десяти років існування фестивалю Микола Кульчинський говорив про потребу встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі у Полтаві. Під час фестивалів, що проводилися у 2007-10 рр. проводився збір коштів на будівництво пам’ятника. Зрештою, у травні ц.р. за участі Президента Петра Порошенка в історичній частині Полтави- на Соборному майдані, пам’ятник було урочисто відкрито. Отож, 10 (ювілейний) «Мазепа-фест» знаменний тим , що це перший фестиваль, коли задум його дирекції, «батьків-засновників» став реальністю. Символічно, що фестивальні заходи розпочалися саме біля памятника Мазепі.

Вшанувати великого гетьмана прийшли активісти Полтавської станиці Національної скаутської організації «Пласт», воїни АТО, рок-музиканти не тільки з Полтави, Гадяча, Кременчука, але й з Києва,Сум, Черкас, Рівного та інших міст. Фестиваль-2016 відбувся завдяки державному фінансуванню з боку міністерства культури, а також міністерства молоді та спорту. Тому на відкриття приїхали міністри, зокрема Євген Нищук та Ігор Жданов.

«Мазепа-фест – це один з тих легендарних музичних фестивалів, які за складних умов сучасної України працювали на відродження української традиції, українськості й врешті нашої незалежності. «Мазепа-фест» – один з найлегендарніших українських фестивалів. Я дуже радий, що він є тут, і має знакову місію – це не просто музичний фестиваль, не просто культура – це наша державність. Для мене цей фестиваль є рідним не лише по духу, а й по історії, адже на ньому я був свого часу ведучим, на ньому ми презентували фільм «Залізна сотня» Олега Янчука. «Мазепа-фест» – це мої брати-музиканти, котрі брали участь протягом усіх фестивалів; це мої побратими, які були і в найпекельніші моменти на революціях 2004 та 2013– 2014 років; це мій старший і більш досвідчений побратим Микола Кульчинський, який одержимо тримав дух цього фестивалю. Тому зараз у складних фінансових умовах ми намагалися виділити ті кошти, які дали можливість підтримати проведення цьогорічного дійства. Я вважаю, що слава «Мазепа-фесту» повернеться і найголовніше – матиме розвиток завдяки нашим українським рок-музикантам, які творять живу музику», – зазначив Євген Нищук.

Cвященики Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату освятили великий державний прапор, котрий згодом було урочисто піднято на щоглу поруч із Співочим полем Марусі Чурай, де вирувала рок-сцена «Мазепа-фесту». Кращий в Україні виконавець музичних творів доби мазепинського бароко, знаний кобзар ,заслужений артист України Тарас Компаніченко разом із своїм етно-гуртом «Хореа козацька» виконав пісню на слова гетьмана Мазепи «Всі покою щиро прагнуть» та пісню «За рідний край, за нарід свій!». Під супровід народних інструментів «Хореа Козацької» лунали чудові українські пісні, написані кілька століть тому.Учасники дійства пройшли урочистою ходою до пам’ятника автору слів , які можна вважати ключовою ідеєю «Мазепа-фесту» – «Наша дума, наша пісня, не вмре, не загине – от де люди наша слава,слава України». А вже звідти, від монументу Тарасу Шевченку– на Співоче поле Марусі Чурай, де проходила рок-частина фестивалю.

10 годин української музики на Співочому полі Марусі Чурай

Прогриміли залпи козацької гармати на честь воїнів російсько-українських воєн різних періодів-від воєнно-політичного виступу Мазепи і до АТО. І ось на сцену Співчого поля Марусі Чурай вийшли рок-музиканти. Втім, зауважу, що глядачі насолоджувалися не тільки роком. Незмінний ведучий і режисер-гуру фестивалю Сергій Архипчук та музикознавець Олександр Євтушенко вдало зробили підбір виконавців. Концертна програма від двадцяти гуртів із різних куточків нашої країни вирізнялася музичним різноманіттям – від джазу до музичних експериментів і етномузики. Гурт «Дель Тора» (фронтмен-активіст «Просвіти» Євген Янкевич) порадував новими композиціями на слова Тараса Шевченка. А ще звучали такі українські гурти: «Сестра Кері», «Психотрон», «Онейроїд», «Майор Пронін», «Санаторій», «The velvet SUN», «Теорія інших», «Спалах», «Транс-Формер», «Сонячна Машина». Серед хедлайнерів – гурти «Тарута» , «Гуляй город», «Очеретяний кіт», «Полікарп-Полісся і Карпати».

«Мазепа-фест» тривав до пізньої ночі. Прикро, що цьогоріч фестиваль не зібрав такої кількості поціновувачів української музики як зазвичай. Проте, обласний телеканал «Лтава» відзняв повну відеоверсію. Тож усі мешканці Полтавського краю,зокрема й ті,хто полінувався прийти матимуть нагоду біля телеекрану посмакувати української музики. Головне, що фестиваль відроджено!

Олег Пустовгар, член Правління Полтавського обласного товариства «Просвіта».