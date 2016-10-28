Хліб до кінця року подорожчає? Зарплати нардепів зростуть?

В Україні почалося сезонне збільшення споживчих цін на продукти, їх пік зростання буде зафіксовано перед новим роком. Прогнозується, що загальне подорожчання може досягти 20%. Хліб і хлібобулочні вироби в Україні дорожчають повільно, але стабільно. До кінця року можна очікувати підняття ціни на цю групу товарів у середньому на 2%. Таку думку висловив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко: “Ціни на хліб піднімають виробники з точки зору збільшення рентабельності виробництва. У середньому щомісяця хліб дорожчає на 5-10 копійок. Так само, однією з причин подорожчання може стати скорочення споживання хліба населенням і недавнє подорожчання тарифів”.

За словами Дорошенка, підвищення ціни торкнеться всіх видів хліба і хлібобулочних виробів у всіх областях України.

Напевно, зрозумівши, що життя ускладнюється, народні депутати України негайно проголосували за підвищення своїх зарплат – одразу в декілька разів – майже до 40 тисяч гривень щомісяця. Живуть же люди! Самі для себе встановлюють закони і нормативи. Потім кажуть, що вони щось недочули та переплутали, що, мовляв, не зовсім зрозуміли за що голосували. Точно так же, як і виборці, які ходили на вибори, а після виборів зрозуміли, що проголосували не за того кандидата.

Тепер все йде шкереберть. Голова Верховної Ради Андрій Парубій божиться, що не підпише постанову про підвищення депутатських зарплат. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив: “Ми не підтримаємо ініціативу депутатів підвищити самим собі зарплату практично вдвічі. Вважаю, що це питання зараз не на часі. Нині усім нам треба перш за все думати над тим, як підняти доходи звичайним людям”. А звичайні люди тим часом кумекають ось про що: якщо депутати наважаться на відміну своїх рішень-голосувань, то коли, врешті-решт, настане час, щоб і звичайні люди змогли реально змінювати (як і нардепи) результати свого голосування під час всеукраїнських виборів. Бо, виявляється, що обранці мають право на все, а виборці – ні на що.

Напевно, саме тому українці платять більше податків, ніж отримують зарплати. Пересічний українець із середньою зарплатою змушений платити державі величезні суми, що часом перевищують його доходи “на руки”. Так, на рік людина з такою “чистою” зарплатою (з якої вже зняті всі податки) отримує дохід в розмірі 46 728 грн. А ось податків платить на 47 877 грн.

Такі дані журналісти отримали, скориставшись онлайн-калькулятором проекту “Ціна держави”. Цей калькулятор дозволяє розрахувати, скільки грошей віддають українці державі зі своїх окладів. Проект “Ціна держави” взяв середній показник зарплати в Україні за даними Держстату – 5202 грн. Згідно з даними розрахунків, найбільше доводиться віддавати до Пенсійного фонду – 22 244 грн на рік. Приблизно однакові суми забирають освіта і соцзахист – понад 4000 грн. “Безкоштовна” медицина при цьому обходиться українцям майже у 2500 грн на рік. На утримання армії йде 2141 грн. Утримання чиновників ненабагато дешевше – 1602 грн. Поліція обходиться дорожче за армію – 2374 грн. Найменше з “середніх” податків українців дістається сфері ЖКГ (694 грн на рік), культурі і спорту (599 грн) та охороні довкілля (264 грн).

Ігор ЧЕРЧАТИЙ (“Полтавська думка”).