Коли настане час, щоб полтавців не грабували на подвійній комісії за оплату послуг ЖКГ?

Споживач сплачує комісійну винагороду двічі – закладену в тариф на послугу та банку/іншим суб’єктам, які здійснюють приймання платежів відповідно до встановлених тарифів, про це в черговий раз, уже не вперше, нагадує “Полтавська думка” з посиланням на Антимонопольний комітет України.

За результатами відповідного дослідження, обговорення та вивчення позицій всіх сторін Комітет надасть Уряду конкретні пропозиції щодо виходу із цієї нелогічної ситуації. Під час чергового розширеного форуму, який пройшов в АМКУ 16 листопада відбулося вироблення спільних узгоджених пропозицій разом з регуляторами, органами державної влади та учасниками ринку, які будуть спрямовані на усунення дисбалансу, що існує на цьому ринку.

Державний уповноважений Анна Артеменко наголосила: “Врегулювання питання організації приймання готівкових платежів від споживачів за житлово-комунальні послуги знаходиться на перетині інтересів. З однієї сторони, це інтереси природних монополій, з іншої – фінансових установ, які надають ці послуги, а головне споживачів. Завдання Комітету в цьому випадку – не тільки захист конкуренції, а й захист інтересів споживачів”.

Начальник відділу фінансових ринків Комітету Наталія Копач представила учасникам зустрічі Звіт про результати дослідження ринку послуг з приймання готівкових платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги. Комітет повторно встановив, що споживач сплачує комісійну винагороду двічі – закладену в тариф на послугу та банку/іншим суб’єктам, які здійснюють приймання платежів відповідно до встановлених тарифів.

Можливі шляхи вирішення зазначеної проблеми подвійного “оподаткування” оплати за послуги ЖКГ – внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, удосконалення договірних відносин між надавачами комунальних послуг та учасниками ринку послуг з приймання платежів, вилучення із тарифів складової, яка передбачає покриття витрат на приймання платежів від споживачів, та можливі наслідки для споживача.

Ігор ЧЕРЧАТИЙ. (“Полтавська думка”).