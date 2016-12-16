Коли слід святкувати Різдво?

Чимало українців уже вирішили поміняти власний календар урочистостей на користь святкування Різдва Христового 25 грудня. Адже багато з нас подорожують світом, мають друзів і знайомих у Європі та США, спілкуються з іноземцями через соціальні мережі. Так пише правовий експерт Максим Васін, якого цитують Патріоти України, продовжуючи: “Тому виникає бажання повернути чільне місце Різдву в зимових святкуваннях замість “новорічної” ейфорії, яка залишилася нам у спадок від радянського режиму. Ці кілька фактів допоможуть вам подивитися на українське Різдво з іншого боку.

25 грудня – це не католицьке Різдво, а християнське

Більшість християн у більшій частині світу святкують Різдво саме 25 грудня. Та не лише католики, але й протестанти (які складають більшість у США та значну частину в Європі) та православні Вселенського патріархату в Туреччині та Греції, в США та Канаді, а також православні церкви Румунії та Болгарії. Також греко-католики (українці) Канади, Бразилії, Аргентини перейшли на новий стиль та святкують Різдво 25 грудня.

Коли ж святкувати “православне” Різдво?

Всеправославний Собор в Константинополі 1923 року вирішив, що православні християни згідно із точнішим Григоріанським календарем мають відзначати Різдво Христове 25 грудня. На це погодилися всі країни окрім тих, що були під впливом Радянського Союзу. Тож Україна досі залишається в радянській (на тепер – російській) парадигмі, святкуючи Різдво 7 січня в компанії з агресором Росією, а також Казахстаном, Киргизстаном, Сербією та Грузією.

Задум більшовиків/комуністів був у тому, щоб поступово замінити християнські традиції власною атеїстичною ідеологією. Уже починаючи з 1929 року в СРСР святкування Різдва було офіційно скасовано. Пізніше, з кінця 1947 року, перший новорічний день – 1 січня – став для радянських громадян святковим і вихідним.

На додачу Різдвяна зірка на ялинках стала п’ятикутною, подарунки дітям почав роздавати не Святий Миколай (себто Санта Клаус), а самозванець без роду і племені – Дід Мороз. У такий спосіб, святкові настрої радянських віруючих були зміщені з Різдва Христового на непомітний раніше і цілком безбожний Новий рік. Чи не час нам нарешті переглянути власні сімейні традиції?

Цивілізаційний вибір України

Російська агресія як реакція на європейський вибір України все більше підштовхує українських громадян до того, щоб вернутися до загальнохристиянських цінностей, на основі яких побудовані розвинуті Західні суспільства і розділити радість Різдва Христового з двома мільярдами християн по всьому світу – це особливе відчуття єдності. Для віруючих людей є важливим перенесення уваги зі світського свята на релігійне, адже тоді міняється вся атмосфера передсвяткових очікувань і в наші душі просякає все більше світла Христової зірки.

Понад 90 років тому радянська влада змінила ці святкові акценти на користь атеїзму. Тепер прийшов час відновити баланс та святкувати Різдво християнам України разом із усім світом”.