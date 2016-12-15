Кому з полтавців не пощастить: максимальну пенсію скоротять з 15,4 тисяч до 10,7 тисяч гривень

Ухвалення Верховною Радою України законопроекту №5130 дозволить не тільки підвищити мінімальну заробітну плату до 3200 грн, але й осучаснити пенсійні виплати за рахунок зміни розрахунку середньої зарплати, яка враховується під час їхнього призначення.

Крім того, в законі зазначено, що максимальна пенсія не повинна перевищувати десять прожиткових мінімумів, тобто 15 440 гривень. Також парламентарії до кінця 2017 скоротили розмір максимальної пенсії до 10 740 гривень.

Крім того, у 2017 році пенсії проіндексують на 10%, а деяким пенсіонерам ще й перерахують виплати. За попередньою оцінкою, це торкнеться 5 млн громадян, отримувати вони будуть в середньому на 300 гривень більше.

У той же час заяви міністра соціальної політики Андрія Реви про те, що, якщо в українця 2020 року не буде страхового стажу 20 років, то виплата пенсії призначатися не буде – грубе порушення цивільних прав. Про це в коментарі повідомив експерт з політичних та економічних питань Всеволод Степанюк: “Заява міністра соціальної політики говорить про те, що уряд з 2020 року хоче позбавити пенсій людей, у яких страховий стаж менше 20 років. Ситуація складається так, людина повинна була безперервно працювати – навчання, можливі хвороби або втрата роботи не враховується зовсім. Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що нова пенсійна система обмежує права простих українців, що є грубим порушенням Конституції України і чинного законодавства”.

Нагадаємо, у 2021 році право на пенсію отримають ті, кому виповнилося 60 років, у кого є необхідна кількість загального стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) і не менше 20 років страхового “електронного” стажу. Люди, які не мають такого стажу і молодші за 60 років, вийдуть на пенсію пізніше. “Ті, у кого від 15 до 20 років такого стажу, вийдуть на пенсію в 63 роки, навіть якщо у них є 30-35 років загального стажу. Ті, у кого менше 15 років, – вийдуть на пенсію в 65 років”, – заявив А. Рева.

Міністр також пропонує “докупити” бажаючим необхідний їм страховий стаж: можна буде одноразово сплатити до Пенсійного фонду 22% від мінімальної зарплати за кожен відсутній місяць роботи. Наприклад, це може бути 704 грн за місяць, або 8450 грн за рік, з розрахунку мінімальної зарплати 3200 грн, яку планують ввести з наступного року. Рева упевнений, що пропонована ним реформа змусить українців працювати офіційно, щоб автоматично не збільшувати собі вік виходу на пенсію.