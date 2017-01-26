Льотчика з Миргорода Михайла Лещенка нагородили британською почесною шаблею

Державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон у Києві вручив відзнаку Коледжу Королівських ВПС Кранвелл – почесну шаблю українському офіцеру-льотчику старшому лейтенанту Михайлу Лещенку, який пройшов навчання в Британії.

У Міноборони України відзначили, що такою відзнакою “щорічно нагороджується той іноземний курсант, який продемонстрував найвищі досягнення в лідерстві та навчальних дисциплінах, а також проявив офіцерські якості вищого ґатунку під час навчання на курсі базової офіцерської підготовки Королівських ВПС”. Саме таким випускником за підсумками 2015 навчального року став офіцер 831 бригади тактичної авіації, старший лейтенант з Миргорода Полтавської області Михайло Лещенко, відтак на зброї вигравійовано його ім’я. Михайло Лещенко навчався на курсі базової офіцерської підготовки Королівських ВПС з 19 січня по 25 вересня 2015 року. “Це була так звана “підготовка військовослужбовців з елементами ризику”. Загалом навчання та практичний вишкіл були скеровані на боротьбу з тероризмом та успішне виконання миротворчих місій”, – розказує Михайло Лещенко.\

Безумовними атрибутами для успішної служби молодшого офіцера у Великобританії мають бути лідерські якості. Саме їх розвивали під час польових виходів, коли кожен курсант по черзі виконував командирські функції на певному проміжку маршруту.

Королівський Коледж військово-повітряних сил Великої Британії Кранвелл створено 1916 року, у 1919 році заклад перетворився на першу у світі військово-повітряну академію. Коледж розташований поблизу міста Сліфорд у графстві Лінкольншир. Коли Михайло Лещенко навчався у Кранвеллі, його очолював віце-маршал авіації Кристофер Джеймс Лак, нині цим закладом (із серпня 2016 року) керує авіаційний шеф-маршал сер Пітер Тед Сквайрес.

Цікаво, що в коледжі Королівських ВПС Кранвелл проходили курс стажування британські принци – Чарльз (1971 року) та Уїльям (2008 року).

Ігор ЧЕРЧАТИЙ, “Полтавська думка”.