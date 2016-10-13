Майбутні українські пенсіонери з тривогою очікують дату на зразок “22 червня 1941 року”

Ситуація, яка склалася нині з розширенням пенсійної реформи в Україні, зокрема, можливим підвищенням пенсійного віку, нагадує ситуацію в колишньому Союзі напередодні 22 червня 1941 року. Тоді домінували подвійні інформаційні стандарти. З одного боку, Червона армія концентрувалася на західних кордонах, щоб розпочати бойові дії проти Німеччини. З іншого боку, вся пропаганда кричала про миролюбність, про виконання пакту Молотова-Ріббентропа, а тих, хто говорив про невідворотність війни, вважали провокаторами.

Тепер подібна ситуація склалася з пенсійним майбутнім українців, в якому вирішальну роль відіграє, мовби, пакт із МВФ (Міжнародним валютним фондом). З одного боку, “монетаристи” тиснуть на українську владу з метою підвищення пенсійного віку. З іншого боку, всі українські чиновники – міністри й депутати – образно кажучи, “б’ють себе у груди” і запевняють, що не допустять підвищення пенсійного віку. А всі, хто “талдичить” українцям про невідворотність цього процесу, є тими ж самими… провокаторами та популістами. Тож тепер українці й думають про настання для них отого самого пенсійного “22 червня 1941 року”, коли на їхні голови полетять не реальні бомби, а підвищення пенсійного віку. Читачі “Полтавської думки” самі можуть оцінити ситуацію, яка склалася у цьому питанні, із наступних інформаційних повідомлень.

МВФ дає… “наказ”

А тим часом, уже минулого тижня, у МВФ розповіли, з кого почнеться підвищення пенсійного віку. Цей процес має починатися з так званих “пільгових” категорій. Це зазначив під час прес-конференції у Вашингтоні директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен: “Пенсійна реформа є дуже важливою частиною програми (розширеного кредитування МВФ) і, як ви знаєте, вона кілька разів відкладалася. Це дійсно складна реформа, особливо в нинішніх умовах”.

За його словами, це питання й надалі обговорюватиметься в рамках подальшої взаємодії МВФ і України. “Я не можу вдаватися у подробиці, але зрозуміло, що підвищення пенсійного віку є дуже важливою частиною цього процесу”, – сказав Томсен, відповідаючи на питання, який пенсійний вік для українців усе ж хочуть бачити у Фонді. Він підкреслив у цьому зв’язку, що першими кроками “може стати підвищення віку виходу на пенсію для кількох категорій”, які виходять за рамки загальних умов та мають особливі привілеї. “Я думаю, треба починати з цього”, – зазначив Томсен.

Українцям відомо, що вже тривалий час МВФ вимагає від України проведення пенсійної реформи для отримання наступного траншу. Серед вимог: поступова зміна пенсійного віку, встановлення єдиного принципу пенсійного забезпечення без надання пільг для яких-небудь професій (крім військових), розширення бази для внесків у систему соціального забезпечення, встановлення справедливого податкового режиму для пенсій.

Підвищення пенсійного віку до кінця 2016 року в Україні не буде

Пенсійний вік в Україні таки підвищать, але поступово. Про це 5 жовтня заявив міністр фінансів Олександр Данилюк: “До кінця грудня 2016 року не передбачається збільшення пенсійного віку. Йдеться про те, що до кінця року ми повинні визначитися з моделлю пенсійної реформи. Крапка. Можливо, ця модель включатиме поступове підвищення пенсійного віку, але на скільки – поки що взагалі не питання. Працюватиме міжвідомча група, будемо шукати рішення. І це буде наше суверенне рішення. Завдання – побудувати справедливу систему пенсійного забезпечення, щоб вона гарантовано давала пенсії пенсіонерам”.

Можливо, десь і колись

В Україні не будуть підвищувати пенсійний вік. Про це в ефірі “112 каналу” заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. За його словами, для підвищення пенсійного віку в країні для початку необхідно збільшити тривалість життя населення на 7-10 років. Поміж тим, як наголосив Розенко, вимог підвищувати пенсійний вік немає і в меморандумі МВФ, тож Кабмін не буде вносити зміни щодо цього питання. “Ну, можливо, десь, колись, в якійсь далекій перспективі, якась наступна влада або наступний уряд додумаються до питань дискусії в суспільстві щодо підвищення пенсійного віку. Я вважаю, що ця дискусія недоречна до того моменту, поки ми серйозно не піднімемо якість життя, а саме тривалість життя. Тобто на сьогоднішній день питання підвищення пенсійного віку знято з порядку денного. Цього питання немає в меморандумі з МВФ, немає наших зобов’язань щодо підняття пенсійного віку і, очевидно, що уряд не буде жодним чином вносити ідей щодо підняття пенсійного віку в цьому році”, – зазначив Розенко.

Отож і виходить, що з одного боку, все, ніби, погано. З іншого боку, все, ніби, добре. А взагалі – мало що зрозуміло. Плутанина, як відомо, сприяє народженню вибухової ситуації. Саме плутанина колишньої влади у міжнародному курсі розвитку України, відверта брехня та різка зміна “напрямку” й призвела до всенародного Майдану. Процес триває?

Ігор ЧЕРЧАТИЙ, “Полтавська думка”.