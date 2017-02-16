Один “викрик” народного депутата відібрав у суддів по 200 тис. грн із… місячної зарплати

Верховна Рада в першому читанні підтримала закон “Про Конституційний суд”. Проект закону передбачав підвищення зарплати його голови до 420 тис. грн (плюс 20 тис. грн виплат в розрахунку на місяць за відпустку), а судді – до 383 тис. грн. У розрахунок брався норматив – 75 мінімальних зарплат.

Однак під час обговорення законопроекту була внесена поправка з голосу депутата від БПП Сергія Алексєєва про зміну 75 мінімальних зарплат (3200 грн) на 75 прожиткових мінімумів (з 1 січня, відповідно до бюджету на 2017 рік, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, а з 1 грудня – 1700 гривень). Тож депутати проголосували не за 75 мінімальних зарплат, а за 75 прожиткових мінімумів. Цей “викрик” з поправкою народного депутата позбавив суддів 200 тис. грн від майбутньої місячної зарплати.

Попередні нормативи зарплати суддів Конституційного суду були такими: посадовий оклад – 240 тис. грн (75 мінімальних зарплат) + надбавка за стаж (максимум 40%) + надбавка за вчений ступінь (до 20%) = 383 тис. грн на місяць. “Викрик” нардепа призвів до іншої “бухгалтерії”: посадовий оклад (75 прожиткових мінімумів) – 116 тис. грн (до 1 травня), 121 тис. грн (до 1 грудня), 127,5 тис. грн (з грудня) + надбавка за стаж (46 тис. грн замість 96 тис. грн) + надбавка за вчений ступінь (23,2 тис. грн замість 48 тис. грн) = 185 тис. грн на місяць. Прощавайте, суддівські щомісячні майже 200 тис. грн!

За попередніми розрахунками, зарплата судді Конституційного суду повинна була у 85 разів(!) перевищувати мінімальну зарплату, але її “підрізали” до 58 разів.

Напередодні розгляду цього законопроекту народний депутат (БПП), екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник повідомив у соцмережі: “Не забули і про пенсії, які “сором’язливо” назвали довічним грошовим утриманням. Вона мала б становити 80% зарплати, або якихось 307 тис. грн на місяць, а у голови – 336 тис. грн. Додайте до цього виплати при виході у відпустку – 240 тис. грн, і ми виходимо на зарплату, яка перевищує 400 тис. грн. Я не закликаю платити суддям мінімальну зарплату чи прожитковий мінімум, але має бути розумне допустиме співвідношення в оплаті праці”.

Він уточнив, що такий розмір рівнозначний пенсії 300 пенсіонерів (в мінімальному розмірі). А надбавка для судді Конституційного суду за науковий ступінь доктора наук (48 тис. грн на місяць) в шість разів мала б перевищувати зарплату професора. Крім високих зарплат і пенсій, в законопроекті для суддів також передбачена компенсація витрат за оренду житла і за використання особистого транспорту для службових потреб.

Найцікавіше те, що т. зв. “Конституційний суд” у багатьох країнах світу вважається своєрідним “п’ятим колесом”. Як свідчить Вікіпедія, із 194-х визнаних у світі (суверенних) країн, конституційні суди відсутні в більшості з них – у 104 країнах. Якщо для монархічних держав, в яких конституції взагалі відсутні: Велика Британія та країни Британської співдружності (Австралія, Канада…), Данія, Нідерланди, Норвегія, Саудівська Аравія, Швеція, Японія тощо – це цілком зрозуміло, то не з монархічними державами зрозуміло не все. Конституційні суди повністю відсутні в найбільших країнах світу: Китайській Народній Республіці, Індії, США, Бразилії, не маленьких країнах: Мексика, Пакистан, Філіппіни, Аргентина, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Фінляндія, Швейцарія, Естонія та інших. Арифметика проста: майже 90% населення Землі проживає у країнах, в яких поняття не мають про… конституційні суди. Бо, справді, навіщо вони потрібні, якщо є Конституція, або її не має.

В Україні все навпаки. Однієї Конституції не достатньо, треба ще й Конституційний суд. Це вже нагадує якусь, вибачте, “страхову контору під дахом”. Напевно, така в нас недієздатна Конституція. Однак у цьому випадку, як кажуть, Конституція не винна. Але натяк – чудовий! Для того, щоб в Україні, за аналогією, можна було створити ще й Президентський суд, Депутатський суд, Урядовий суд… І, як мовиться: “Хай живе..!”.

Замість епілогу. Особисто мене дивує зовсім інший фактор, який важко зрозуміти. Чомусь так виходить, що більшість моїх знайомих, друзів, земляків та співгромадян тікають з України в пошуках кращого життя саме до тих країн, в яких відсутні… конституційні суди і навіть конституції. Бо в тих “дрімучих” країнах, на відміну від України, вони можуть сповна реалізувати свої мрії про достойне життя, достойну зарплату, надійну справедливість, реальну свободу… Вибачте, бо щось не хочеться продовжувати далі цей епілог, який може трансформуватися в конституційний… некролог. Але сумувати, шановні українці, не треба! Навпаки, треба радіти! Весна настане, за нею прийде літо. Ми як завжди гучно відсвяткуємо День Конституції. Особливо порадіємо за суддів-конституціоналістів, які на свою конституційну зарплату і святкову премію зможуть накрити для себе таку святкову “поляну”, на яку кожному із нас не вистачить і десятирічних заощаджень. Ура! Слава! Амінь!

Ігор ЧЕРЧАТИЙ, “Полтавська думка”.