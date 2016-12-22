Політична корупція на Полтавщині: земля і гроші – чиновникам та їхнім родичам

Упродовж року представники Всеукраїнського руху проти політичної корупції “Під контролем” в Україні виявили понад 200 випадків, які містять корупційні ризики. Усі сформовані кейси активісти передали до Генеральної прокуратури України, з якою останні 4 місяці вже існують налагоджені партнерські відносини.

У результаті фігурантами перевірок зі сторони правоохоронних органів стали: 70 депутатів міських рад, 62 чиновника різних рангів органів місцевого самоврядування, 19 депутатів обласних рад, 9 очільників комунальних закладів (лікарні та школи), 6 директорів комунальних підприємств та 5 голів сільрад. За скаргами Руху “Під контролем” порушено понад 50 кримінальних проваджень.

“Прогнозовано типовими корупційними порушеннями стали виділення чиновниками та депутатами земельних ділянок і комунальних приміщень собі, своїм родичам або друзям-однопартійцям, – відзначає представник Руху “Під контролем” на Полтавщині Юрій Ромашко. – Значна частина порушень стосується “підігрування” на користь “потрібних” фірм під час проведення тендерів. Зустрічаються і службові підроблення документів, найм на роботу під своє керівництво родичів та преміювання самого себе”.

На Полтавщині активісти з прокуратурою співпрацюють у рамках кількох резонансних справ. Найяскравішою “корупційною персоною” став депутат Лохвицької районної ради від “Батьківщини” Петро Чорний, який потрапив одразу в кілька кримінальних проваджень. При обшуку в рамках розслідування про масовий підкуп виборців на довиборах у Верховну Раду правоохоронці знайшли в нього паспорт громадянина РФ, виданий в окупованому Криму у 2015 році. Крім того, депутат підозрюється у привласненні грошей комунального підприємства “Лохвиця”, директором якого був. На тому ж підприємстві Чорний преміював власного сина. За такий конфлікт інтересів депутата вже оштрафували на 1700 грн.

“Випадки, виявлені підконтрольцями по всій Україні, свідчать про те, що корупція на місцевому рівні не має партійного забарвлення. У представників абсолютно різних за ідеологією політсил простежуються ймовірні корупційні дії, – запевняє представник Руху “Під контролем” Олександр Ткаченко. – Утім, сьогодні партії отримують гроші з бюджету України. І, фактично, виконують роль найнятих організацій, які обслуговують платників податків. Саме тому партії повинні самостійно очищатися від хапуг у їхніх лавах”.

Відтак, Рух “Під контролем” вимагає політичні сили застосувати імперативний мандат і відкликати недоброчесних політиків із місцевих рад.