Полтавець, який міг би стати… олігархом, добровольцем пішов на фронт і загинув за Україну

Минулого тижня полтавка Віталія Зебіна, разом зі своїми дітьми – 4-річним сином і 10-річною донькою, у Києві отримала нагороду свого чоловіка Едуарда Зебіна – орден “За мужність і відвагу”, найвищу нагороду ВГО “Країна”, якою її чоловіка нагородили посмертно.

40-річний полтавець Едуард Зебін загинув 30 листопада 2016 року на фронті, під Авдіївкою, під час розриву ворожої міни, випущеної з міномету. Він був добровольцем ДУК “Правий сектор”. Боєць за позивним “Фізик” служив у складі 1-ї ОШР (окремої штурмової роти). На фронт наш земляк пішов за покликом своєї патріотичної душі, з однією метою – відстояти незалежність України.

Едуард Зебін народився в Дніпропетровську, в Полтаві проходив військову службу, одружився, виховував двох дітей, займався бізнесом. Він працював у ТОВ “Агро-Овен”, яке займалося сільським господарством і роздрібною торгівлею м’ясом. Едуард Миколайович був засновником і директором Полтавської філії “Дом мяса” – мережі магазинів, яка добре відома кожному полтавцю. Мав блискучу освіту, закінчив Дніпропетровський національний університет (міжнародна економіка), екстерном – Коледж банкінгу і фінансів у Нікосії (Кіпр). Як повідомила кореспонденту “Полтавської думки” його дружина Віталія Сергіївна, родина жила в достатку. А потім розпочався Майдан.

Едуард не міг стояти осторонь визначної події, яка змінила хронологію всього життя України. Полтавець опинився в епіцентрі Майдану, під час якого отримав перше поранення. У нього прямо під ногами розірвалася світло-шумова граната. Довелося оперувати ноги та працювати над відновленням зору. Так в очах Едуарда з’явилися коригуючи лінзи. Наш земляк став побратимом бійців ДУК “Правий сектор”, разом з якими йому не довелося відпочивати й після Майдану через наступні події в Криму та на Донбасі. У 2015 році, під час своєї відпустки, Едуард Зебін наполегливо працював у військово-підготовчому таборі під Полтавою, в якому здійснювалася підготовка до майбутніх бойових дій.

Едуард Зебін однозначно вирішив йти на фронт добровольцем! Його рішення, відверто кажучи, шокувало багатьох його співпрацівників, підприємців та друзів. У розмові з кореспондентом “Полтавської думки” полтавські друзі Едуарда Зебіна говорили, що він був одним із найуспішніших підприємців. Завдяки активності Едуарда, обсяг продаж у нашому регіоні продукції зріс із 0 (нуля) до 450 тонн на місяць, товарообіг торгової мережі збільшився до 4 мільйонів гривень на місяць. На думку його друзів-фахівців, Едуард розпочинав робити вже не перші, а реальні кроки до того, щоб його вже починали вважати… олігархом. Олігархом, який власною працею і неперевершеним натхненням показував багатьом приклад ведення чесного бізнесу. Однак в його патріотичне серце і свідомість увійшла війна, яка загрожувала і продовжує загрожувати всій Україні.

У серпні 2015 року, після військової підготовки в таборі під Полтавою, Едуард Зебін вирушив на фронт разом з іншими полтавськими бійцями. Урочисті проводи відбувалися біля Успенського собору в Полтаві. Як і свого часу на Майдані, на фронті Едуард перебував у самому епіцентрі подій – на Донецькому напрямку. Перша ротація пройшла успішно, він залишився живим, повернувся до Полтави, відновився, знову почав активно працювати. Відкрив філію “Дома мяса” у Кременчуці.

У серпні 2016 року Едуард Зебін знову разом зі своїми побратимами-добровольцями вирушає на передову – на той же Донецький фронт, під Авдіївку. За словами його дружини Віталії Сергіївни, другий “похід” Едуарда був цілеспрямованим і мав стати переламним у його житті. “Він говорив, що коли повернеться, то спробує стати офіцером-артилеристом, тоді він більше говорив про артилерію, ніж про бізнес”.

На жаль, мріям нашого земляка Добровольця, Патріота і Героя не судилося здійснитися. Едуард Зебін загинув під Авдіївкою 30 листопада 2016 року. Загинув на полі бою тоді, коли вже мав повертатися на чергову ротацію до Полтави. Саме в цей момент Едуард Зебін здійснив найвищий солдатський подвиг (сам погибай, а друга виручай) – він уступив місце в першому транспортному ешелоні тим своїм побратимам, які, на його думку, були більше знесиленими. Чекати залишалося лічені хвилини, але курва-війна нагадала про себе смертельною міною…

Героїчна смерть нашого земляка Едуарда Зебіна вразила багатьох його побратимів, які повідомили всьому світу про сумну втрату.

Трагічну новину оприлюднив сайт Цензор.нет: “Едуард Миколайович Зебін (позивний Фізик) народився 26.08.1976 року в Дніпрі. До війни – мешканець Полтави. Отримав блискучу освіту на Кіпрі. Родина Фізика мешкає в Стокгольмі. Міг жити, ні про що не думаючи, але в нього було серце справжнього українця і, з початком Майдану, Фізик брав безпосередню участь у Полтавському Євромайдані та Революції Гідності. У червні 2015 року Едуард Миколайович прийшов до 17-ї РС ДУК ПС, а згодом став бійцем 1-ї окремої штурмової роти (група “Да Вінчі”) ДУК ПС. Він був філософом, хоч і мав інший позивний. Усе, сказане ним, мало свій глибокий сенс, і, що найголовніше – його душа боліла за Україну, за її долю, за її світле майбутнє. Мріяв відзняти свій фільм про козаків, Майдан та війну. Не шкодував себе та своїх сил, завжди готовий був прийти на допомогу, справжній естет думки, Фізик зачаровував глибиною своїх думок та сприйняттям реальності. Загинув 30 листопада вранці біля Авдіївки внаслідок мінометного обстрілу наших позицій. Приблизно о 5:30 група Фізика потрапила під вогонь, він отримав осколкове ураження голови, через годину в Авдіївській лікарні його серце зупинилося”.

Побратим нашого земляка Дмитро Коцюбайло написав: “Сьогодні зранку, при влучанні ворожої міни загинув наш боєць і побратим “Фізик”, Зебін Едуард Миколайович. Друг “Фізик” вже тривалий час у складі 1 ОШР боронив Українську землю і відстоював територіальну цілісність країни. Вишколений боєць, який, не зважаючи на втрати і всі негаразди, не жаліючи себе, тримав бій зі зброєю в руках. На жаль, Бог забирає до себе найкращих”.

Народний депутат України Семен Семенченко написав на своїй сторінці у соцмережі: “Прощай Эдуард Зебин. Я не верю, что твоя смерть случайна. Как не была случайна смерть Виталия Тилиженко в 2015… Но я верю, что она не будет напрасной. Как и гибель Виталия. Ты отчаянно мечтал о Майдане, верил, что все может быть в стране по- другому, боролся и хотел увидеть перемены при своей жизни. Не успел… Как и Виталий. Это не поражение. Пока живы те, кто не опустил руки. Все, что вы оба делали для Украины – не канет в Лету. Всему свое время и… земля пухом, друже…”.

В останньому записі на своїй сторінці в соцмережі Едуард Зебін написав по-справжньому філософсько-пророчі слова, які слід пам’ятати кожному українцю: “Наша страна больна. Не может быть здоровой страна самая богатая в Европе ресурсами и населенная самым бедным в Европе народом. Наша страна больна, это медицинский факт. Следовательно, и наше общество больно. Симптомы налицо. Кто-то погибает и мерзнет на Востоке, кто-то развлекается в ресторанах. Кто-то отдает последние 50 гривен волонтерам, а кто-то прячет миллионы в огородах и под матрасами. Все пронизано болезнью, духовной и физической. Если человек адаптирован к больному обществу – он болен. Если человек в больном обществе является странным, изгоем, маргиналом – возможно, он как раз здоров? Кто мы, потерявшие работу, друзей, жилье, жен? Кто мы, те, кому “нормальные” крутят пальцем у виска с вопросом “почему ты не как все, дом, работа? Нахрен тебе эта война, она никому не нужна, вас используют, государство на вас положило, вы никому не нужны”. Кто мы, больные маргиналы, или наоборот, те, на ком можно построить нормальную, здоровую страну?”

Син і донька Едуарда Зебіна продовжують чекати повернення свого батька. Вони пам’ятають, що тато пообіцяв їм повернутися ще “до першого снігу”. А тим часом дружина Едуарда Віталія Сергіївна перебуває в процесі пошуку, адже для родини – чоловік і батько поки що перебуває ще у невизначеному статусі “не учтенного героя”. Подібні проблеми відомі родинам усіх добровольців-героїв, які поклали свої голови за незалежність України. Така наша система. Єдина мета Віталії Зебіної – досягти справедливості в ім’я своїх дітей, для яких усе життя їхнього батька обов’язково стане живою героїчною легендою в ім’я Нашої Великої України…

…А тим часом стало відомо, що 40 тисяч представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі, про це 28 січня заявив міністр оборони Степан Полторак під час презентації книги про формування добровольчого руху в системі МВС: “Можна погодитися з тим, що сьогодні практично на лінії зіткнення в зоні АТО немає жодного мобілізованого, немає жодного бійця строкової служби, а там тільки ті люди, які для себе вирішили, що не мають найголовнішої справи, ніж захист країни. Сьогодні 40 тис. добровольців захищають нашу країну. Україна буде незалежною, тому що в нас є патріоти, з нами Бог і за нами перемога”.

Ігор ЧЕРЧАТИЙ, “Полтавська думка”.