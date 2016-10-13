“Полтавська думка” залишається зі своїми читачами!

Шановні читачі! Протягом усього минулого тижня редакційний телефон “Полтавської думки” та мобільні телефони працівників редакції були доведені до “кипіння” співчуттями багатьох мешканців Полтавщини й України з приводу непоправної втрати – смерті засновника і незмінного головного редактора нашого видання Олександра Кулика. Практично всі люди також запитували: “Що далі буде з “Думкою”?

Частково ми відповіли на ці питання у минулому числі газети – першому її номері, який вийшов після смерті Олександра Кулика. Надалі залишаємося разом! “Полтавська думка” не припиняє свого життя, вона продовжує виходити, її можна, як завжди, передплачувати – й до кінця цього року, й з початку наступного, 2017 року.

Олександр Кулик створив міцний колектив однодумців, які повні бажанням продовжувати його справу. Протягом усього 2016 року ми довели це своєю роботою, яка не припинялася, не зважаючи на те, що сам засновник і головний редактор газети був відсутнім через тривале лікування. Нинішній колектив редакції щиро дякує всім своїм читачам і передплатникам, кількість яких не зменшилася. Також дякуємо всім нашим колегам – справжнім професіоналам своєї справи, які разом із нами пройшли журналістську “школу Кулика”, але не змогли витримати його темпу. Це, дійсно, було дуже важко зробити.

Колектив редакції “Полтавська думка” дивиться у майбутнє, у майбутнє, про яке мріяв її засновник – відстоювання інтересів простої людини, боротьба з казнокрадами, висвітлення найгарячіших проблем у житті суспільства, сприяння тому, щоб кожен наш земляк поважав свою особисту гідність, турбувався не лише про себе, а й про своїх близьких. Попереду – багато роботи, цілий “океан” проблем, які “Полтавська думка” буде вирішувати спільно з читачами, представниками громадянського суспільства, громадою та владою. Дякуємо вам, шановні земляки, за те, що особисті і державні досягнення та проблеми продовжують нас гуртувати і зміцнювати. Наша робота триває.

Залишайтеся з “Полтавською думкою”!