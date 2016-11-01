Полтавська область стала закупляти дешевше і у місцевих підприємств (аналітика)

Минуло три місяці, відколи електронні закупівлі стали обов’язковими для усіх установ, що розпоряджаються державним бюджетом. За цей час економія на Полтавщині склала майже 57 млн гривень.

Загалом у Полтавській області за останні три місяці зареєструвалося 578 замовників, які укладали прямі договори із 2260 учасниками. При цьому 43,4% — це саме полтавські фірми та підприємці. Порівняно із періодом «до Prozorro» значно зросла частка місцевого бізнесу серед учасників і переможців закупівель нашої області: раніше їх було не більше 30%.

У середньому кожен аукціон проходить за поданням 2-3 пропозицій. У цьому Полтавська область — одна з лідерів в Україні. Втім, нам ще є куди рости: деякі аукціони мають по 7-9 пропозицій, і їхня частка зростає.

Найактивніший учасник закупівель — ФОП Степанюк Д. О., проте всі закупівлі, у яких він з’являється, неконкурентні. У конкурентних же на лідерських позиціях знаходиться ФОП Сергієнко В. І.: він брав участь у 29 тендерах за останні три місяці.

Досвід Полтавської області у «Prozorro» показує, що найбільша конкуренція і економія державних коштів припадають на медичну сферу. Зокрема, досить конкурентними аукціонами з активною боротьбою можуть похвалитися Полтавський обласний клінічний кардіодиспансер, Полтавський обласний центр ВІЛ/СНІД та Полтавський міський пологовий будинок.

Загалом же три місяці використання системи «Prozorro» свідчать: там, де велика конкуренція, виграє і держава, і постачальник.

Дослідження здійснене ГО «Інститут аналітики та адвокації» за підтримки Transparency International Україна та Open Contracting Partnership.

Поліна Завадська, Катерина Кролевська