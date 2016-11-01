Полтавська область стала закупляти дешевше і у місцевих підприємств (аналітика)
Минуло три місяці, відколи електронні закупівлі стали обов’язковими для усіх установ, що розпоряджаються державним бюджетом. За цей час економія на Полтавщині склала майже 57 млн гривень.
Загалом у Полтавській області за останні три місяці зареєструвалося 578 замовників, які укладали прямі договори із 2260 учасниками. При цьому 43,4% — це саме полтавські фірми та підприємці. Порівняно із періодом «до Prozorro» значно зросла частка місцевого бізнесу серед учасників і переможців закупівель нашої області: раніше їх було не більше 30%.
У середньому кожен аукціон проходить за поданням 2-3 пропозицій. У цьому Полтавська область — одна з лідерів в Україні. Втім, нам ще є куди рости: деякі аукціони мають по 7-9 пропозицій, і їхня частка зростає.
Найактивніший учасник закупівель — ФОП Степанюк Д. О., проте всі закупівлі, у яких він з’являється, неконкурентні. У конкурентних же на лідерських позиціях знаходиться ФОП Сергієнко В. І.: він брав участь у 29 тендерах за останні три місяці.
Досвід Полтавської області у «Prozorro» показує, що найбільша конкуренція і економія державних коштів припадають на медичну сферу. Зокрема, досить конкурентними аукціонами з активною боротьбою можуть похвалитися Полтавський обласний клінічний кардіодиспансер, Полтавський обласний центр ВІЛ/СНІД та Полтавський міський пологовий будинок.
Загалом же три місяці використання системи «Prozorro» свідчать: там, де велика конкуренція, виграє і держава, і постачальник.
Дослідження здійснене ГО «Інститут аналітики та адвокації» за підтримки Transparency International Україна та Open Contracting Partnership.
Поліна Завадська, Катерина Кролевська
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