Полтавська область стала закупляти дешевше і у місцевих підприємств (аналітика)

Листопад 01, 2016

Минуло три місяці, відколи електронні закупівлі стали обов’язковими для усіх установ, що розпоряджаються державним бюджетом. За цей час економія на Полтавщині склала майже 57 млн гривень.

Загалом у Полтавській області за останні три місяці зареєструвалося 578 замовників, які укладали прямі договори із 2260 учасниками. При цьому 43,4% — це саме полтавські фірми та підприємці. Порівняно із періодом «до Prozorro» значно зросла частка місцевого бізнесу серед учасників і переможців закупівель нашої області: раніше їх було не більше 30%.

У середньому кожен аукціон проходить за поданням 2-3 пропозицій. У цьому Полтавська область — одна з лідерів в Україні. Втім, нам ще є куди рости: деякі аукціони мають по 7-9 пропозицій, і їхня частка зростає.

Найактивніший учасник закупівель — ФОП Степанюк Д. О., проте всі закупівлі, у яких він з’являється, неконкурентні. У конкурентних же на лідерських позиціях знаходиться ФОП Сергієнко В. І.: він брав участь у 29 тендерах за останні три місяці.

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Досвід Полтавської області у «Prozorro» показує, що найбільша конкуренція і економія державних коштів припадають на медичну сферу. Зокрема, досить конкурентними аукціонами з активною боротьбою можуть похвалитися Полтавський обласний клінічний кардіодиспансер, Полтавський обласний центр ВІЛ/СНІД та Полтавський міський пологовий будинок.

Загалом же три місяці використання системи «Prozorro» свідчать: там, де велика конкуренція, виграє і держава, і постачальник.

Дослідження здійснене ГО «Інститут аналітики та адвокації» за підтримки Transparency International Україна та Open Contracting Partnership.

Поліна Завадська, Катерина Кролевська

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