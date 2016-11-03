Полтавці побажали всім депутатам, щоб їхні ненажерливі “харі репнули”

28 жовтня перед початком роботи чергового засідання сесії Полтавської обласної ради під її стінами відбувся мітинг протесту полтавців, які були обурені запланованим підвищенням зарплат народних депутатів – самим собі, до 40 тисяч гривень.

Полтавські комунальники обурювалися, що їх розформовують, не виплачують борги по зарплаті, а їхні обранці задовольняють самих себе, не звертаючи жодної уваги на своїх виборців.

Пенсіонери біднішають з кожним місяцем, зате у країні не припиняється виверження шоколаду. Нам обіцяють підвищити мінімальну зарплату до 3200 гривень. Та чи збагатіють українці, якщо при такій новій зарплаті курс гривні до долара становитиме 120 гривень до 1 долара? Депутати, які задекларували мільйони доларів, звісно, збагатяться. Інші збідніють ще більше.

Один з полтавських ораторів звернув увагу мітингувальників на загальну закономірність: “Ось ми тут стоїмо, мітингуємо, кричимо. Цього замало! Подивіться, що робиться на цьому ж місці поряд із нами! На яких крутих машинах – “Мерседесах” та “Лексусах” – з’їжджаються на сесію депутати обласної ради. У яких норкових шубах до сесійної зали заходять депутатки. Давайте і цій “сволоті” призначимо заробітну плату в 40 тисяч гривень, при наших пенсіях у півтори тисячі гривень. Це перед виборами вони нас годували цукром та гречкою, а після виборів нам залишився тільки… хрін городній”.

Як говорили інші промовці, нинішня “сумчаста орда” чиновників міцно ховається за зачиненими дверима. Про вільний доступ до їхніх кабінетів, який був ще у недалекому минулому, вже можна забути. А якщо й зустрінешся з якимось “упирем” віч-на-віч, так він тікає чорним ходом, або навіть вистрибує з вікна свого кабінету.

Лише один із промовців зірвав оплески, коли відверто висловив свою думку, що “капітаном” української корупції є сам президент і настав час для дострокових виборів.

Один із учасників мітингу говорив: “Я хочу потрапити до жаркого пекла, в якому не треба буде сплачувати грабіжницькі комунальні платежі за газ і тепло. Й таке дармове пекло, нехай і на тому світі, перетвориться на справжній рай у порівнянні з тим життям, яке настало в Україні після всенародної перемоги на Майдані. Тепер ми розуміємо, що політики, які примазалися до Майдану, вели боротьбу виключно за свої кишені та “комори”, а не за інтереси народу. Останній кривавий Майдан нічого не змінив в українській демократії, суть якої залишилася старою: у кого гроші – у того і влада, у кого влада – у того і гроші”.

Ігор ЧЕРЧАТИЙ, “Полтавська думка”.