Полтавці прогнозують “безвіз” тоді, коли за 1 євро даватимуть 1 гривню, або Що поєднує Хрущова, Горбачова і Порошенка

Чомусь так сталося, що проблеми та дискусії про відтягування омріяного безвізового режиму для України від Європейського Союзу дійшли навіть до пасажирів… полтавських тролейбусів. Наші земляки жваво обговорюють між собою на побутовому рівні цю глобальну перспективу, яка для деяких полтавців уже нагадує знайому ретроспективу.

У полтавській тролейбусній дискусії один дідусь жалівся, що людей почали “годувати” черговим “світлим майбутнім”, яке для нього не є новиною. Він пам’ятає як Микита Хрущов обіцяв життя при комунізмі до 1980 року, як Михайло Горбачов обіцяв вирішити житлову проблему до 2000 року. Тепер Петро Порошенко обіцяв безвізовий режим уже у 2016 році. Здається, провели декомунізацію, але в обдурюванні народу продовжує квітнути науковий комунізм.

Дві жінки в полтавському тролейбусі жалілися, що Євросоюз висунув Україні тільки 144 умови, від виконання яких залежить надання безвізу. Напевно, забули головну вимогу: Україна отримає безвіз наступного дня після того, як курс гривні до євро буде у паритеті – 1:1. А то виходить, що 10 років тому Україна за своїм валютним курсом була набагато ближчою до ЄС, ніж зараз. Для чого європейцям давати безвіз для українських “голодранців”, які жебракують у своїй країні? Невже для того, щоб відбулася еміграція жебрацтва до Європи?

Один із полтавців чітко уловив момент різких змін по відношенню до України серед офіційних установ Євросоюзу. Різка зміна в сприйнятті України відбулася зовсім нещодавно – тоді, коли українські чиновники засвітили свої декларації. ЄС відверто став на вуха. Європейці були шоковані, вони не зрозуміли: Україна – це демократична країна чи правонаступниця Римської імперії?

Але не всіх пасажирів полтавських тролейбусів цікавить перспектива безвізового режиму з Євросоюзом. Один чолов’яга розповідав своєму товаришу, сидячі на спареному сидінні в тролейбусі: “Європа – це такий маленьких шматок світу, про який я й говорити не хочу. Уся територія Європи лише трохи більша від території… Тюменської області. Чотири роки тому мій сусід на своєму джипі проїхав усю Європу від Львова до Гібралтара – за півтори доби, з відпочинком і “перекурами”. А якщо летіти “Боїнгом”, то всю Європу можна пролетіти за дві з половиною години. Мій сусід гарно знайомий з Європою, тож безвіз з ЄС його мало цікавить. Його цікавить безвіз із США і Канадою. Але якщо надання безвізу з ЄС перетворюється на чергове наближення до світлого майбутнього, то що вже говорити про безвіз із США та Канадою”.

А тим часом 1 грудня структури Європейського Союзу розглядатимуть надання безвізового режиму п’ятьом не європейським країнам. 1 грудня євродепутати мають проголосувати щодо затвердження двосторонніх угод про відмову від короткотермінових віз з такими 5 країнами: Республіка Кірибаті, Соломонові Острови, Мікронезія, Тувалу, Маршаллові острови.

Ігор ЧЕРЧАТИЙ (“Полтавська думка”).