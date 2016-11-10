Полтавців дурять при сплаті за комунальні послуги

Полтавці, які сплачують за комунальні послуги в установах банків або “Укрпошти”, не повинні сплачувати комісійні кошти за приймання платежів, адже ця послуга вже закладена у сам тариф.

Це стало відомо завдяки Антимонопольному комітету України (АМКУ), який цього тижня на своєму засіданні розкрив цю авантюру. У представників Комітету викликає занепокоєння організація приймання готівкових платежів за житлово-комунальні послуги.

Згідно з даними звіту АМКУ про результати дослідження ринку послуг з прийому готівкових платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги, встановлено, що в разі відсутності договору про прийом платежів між постачальником комунальних послуг та банком або “Укрпоштою”, постачальник послуг не несе витрати на оплату комісійної винагороди за прийом платежів від споживачів, які закладені в тарифі на послугу.

“Споживач платить комісійну винагороду за прийом платежів двічі – закладену в тарифі на саму послугу, а також банку або “Укрпошті”, відповідно до встановлених ними ставок”, – повідомляє прес-служба АМКУ.