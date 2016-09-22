Понад 2 млн гривень отримала фірма однопартійця Полтавського міського голови на постачання харчування у школах

Активісти Всеукраїнського руху проти політичної корупції “Під контролем” дослідили закупівлі для закладів освіти Полтавської області на новий навчальний рік. Відзначимо, що більшість закупівель для шкіл м. Полтави проводило Управління освіти Полтавської міськради.

Інформацію для дослідження брали з трьох джерел. Перше – це Є-data, офіційний державний інформаційний портал у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея прозорого бюджету згідно з Законом “Про відкритість використання публічних коштів”. Активісти проаналізували контракти, за якими платило кошти Управління освіти Полтавської міськради. Усі зафіксовані фірми експерти Руху промоніторили через офіційний реєстр юридичних осіб. Таким чином представники Руху “Під контролем” дізналися, хто є директором та власником підприємств-переможців. І, користуючись базою даних ЦВК, було встановлено зв’язки між директорами чи власниками фірм та політичними партіями.

Наприклад, у Полтаві постачанням харчування займається фірма депутата Полтавської міськради Григорія Сахна – однопартійця з “Совісті України” міського голови Олександра Мамая. Його фірма ТОВ “Нове відродження” отримала від Управління освіти понад 2,8 млн гривень.

Олександр Ткаченко, представник Всеукраїнського руху проти політичної корупції “Під контролем” у Полтаві, виділив чотири “класичні” схеми для привласнення коштів, призначених на харчування дітей та проведення ремонтів у навчальних та дошкільних закладах.

– Перша – це перекидання коштів без тендерів на фірми, які були зареєстровані за кілька місяців до початку проведення закупівель за заниженою ціною, уникаючи системи Prozorro, – зазначив Олександр Ткаченко. – Друга “схема” – перерахування коштів фірмам, які через декілька місяців оголошували про банкрутство. Кошти “зникали” безрезультатно.

Третя полягає у перекиданні авансом великих коштів, після чого роботи не ведуться.

– Четверта “схема” – це політична корупція, коли приналежні до депутатів фірми отримують замовлення за рахунок бюджетних коштів у відповідь на їхню політичну лояльність, – додав Ткаченко.

Також активісти Руху “Під контролем” зафіксували факти завищення запланованої вартості продуктів харчування. Формально у більшості таких випадків процедури не порушують чинного законодавства, але де-факто, за словами активістів, усі такі справи – це корупція, розподіл грошей між “своїми” без урахування інтересів суспільства.

На підставі результатів дослідження Всеукраїнський рух проти політичної корупції “Під контролем” збирається готувати подання у Генеральну прокуратуру, Державну фінансову інспекцію та Рахункову палату з приводу виявлених фактів, щоб правоохоронці дали їм оцінку. Відповідні звернення направлять і до центральних апаратів провідних політичних партій.

– Це важливо, тому що за 2 місяці вступає в дію положення щодо можливості застосування імперативного мандату. Тобто, партія може відкликати своїх депутатів, якщо вони порушили закон. Це буде тестом для усіх партій, наскільки вони здатні до самоочищення, – зазначив Олександр Ткаченко.

Довідка: До коаліції з протидії політичній корупції входять Центр “Ейдос”, Transparency International Україна, Центр демократії та верховенства права, Центр підтримки громадянських ініціатив, Міжнародний інститут демократій, Інститут “Республіка” та Всеукраїнський рух проти політичної корупції “Під контролем”. Коаліція з протидії політичній корупції тісно співпрацює з коаліцією “Реанімаційний пакет реформ”.

Всеукраїнський рух проти політичної корупції “Під контролем”.