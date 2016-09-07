Privat24 відкрив можливість видачі цифрових карток МЕТRО усім бажаючим

Покупці мережі магазинів МЕТRО зможуть оформити картку клієнта онлайн за допомогою смартфону та мобільного банкінгу Privat24. Щоб отримати тимчасову картку МЕТRО без відвідання магазину, достатньо запустити в своєму смартфоні додаток Privat24, зайти в розділ «Дисконт» і вибрати компанію МЕТRО (особисті дані користувача підтягнуться автоматично). Після цього цифрова картка МЕТRО з унікальним штрихкодом і номером з’явиться в особистому списку користувача.

«Провідний світовий ритейлер і банк першими в Україні запропонували повністю цифрову послугу замовлення, випуску та використання віртуальних дисконтних карток METRO через смартфони, – говорить заступник голови правління ПриватБанку Олександр Вітязь. – METRO – єдиний в Україні ритейлер, який технічно й технологічно повністю готовий до роботи з цифровими клієнтами».

Можливість оформлення карток МЕТRО вже доступна в останній версії додатка Privat24 для Android, а найближчим часом самостійно оформляти картки зможуть і користувачі iPhone. Унікальною можливістю оформлення цифрових карток можуть користуватися всі бажаючі.

Цифрову картку клієнта можна використовувати в мережі магазинів МЕТRО в електронному вигляді й не обов’язково обмінювати на звичну пластикову картку. Штрихкоди дисконтних карток МЕТRО в Privat24 без проблем скануються на касах торгових центрів мережі по всій території України, а користуватися цифровими картками можна без доступу до мережі Інтернет. Клієнти, які вже мають картки МЕТRО, можуть їх додати в гаманець мобільного додатка Privat24, відсканувавши камерою смартфону.

«Ми налаштовані на максимальну реалізацію професійних потреб наших клієнтів, а інноваційне мислення лежить в основі розвитку нашого бізнесу в Україні. Ця ініціатива зробить процес отримання картки МЕTRО ще більш легким і доступним для всіх бажаючих, тому запрошуємо всіх скористатися цією перевагою та стати клієнтом МЕТRО в Україні», – коментує Юлія Пилипенко, директор з продажів «МЕТРО Кеш енд Кері Україна».

Сьогодні в мобільному Privat24 свої дисконтні картки МЕТRО вже зберігають більше 30 тис. користувачів. Електронним банкінгом Приват24 користуються понад 9 млн жителів України, понад 4 млн осіб використовують для проведення банківських операцій мобільний додаток Privat24.

Компанія «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» було засновано в 2003 році. Компанія представлена в Україні 26 торговими центрами: 23 магазинами МЕТRО та 3 магазинами оптової торгівлі «Бери-Вези». Компанія є найбільшим німецьким інвестором в економіку України. Обсяг інвестицій компанії за період з 2003 по 2016 рік перевищує 550 млн євро. «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» входить до складу METRO GROUP, однієї з провідних міжнародних торгових компаній. Компанія представлена в більше ніж 2 000 міст у 29 країнах світу та об’єднує понад 220 000 співробітників.