ПриватБанк на Полтавщині розширює мережу відділень самообслуговування 24/7

Зони банківського самообслуговування – дуже поширений у європейських країнах тренд. Мешканці цих країн уже давно не стоять у чергах до каси, аби здійснити платіж чи то перевести гроші з однієї картки на іншу. ПриватБанк також не залишається осторонь передових тенденцій, постійно розширюючи мережу зон самообслуговування – як у столиці, так і в регіонах.

Нещодавно у Полтаві відкрилась зона самообслуговування 24/7 (провулок Заячий, 1а, поряд з ринком “Балковий”). Відділення обладнане банкоматом та терміналом самообслуговування, де кожен клієнт має змогу здійснити потрібні операції без сторонньої допомоги.

Зони самообслуговування, на відміну від звичайних кас, працюють 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Термінали самообслуговування допомагають вирішити якнайширший спектр банківських питань за лічені хвилини. Здійснювати розрахунки та інші операції у ТСО ПриватБанку зручно і зрозуміло для кожного клієнта.

Сьогодні на Полтавщині зони самообслуговування 24/7 працюють у відділеннях банку за такими адресами: