ПриватБанк відкрив малому бізнесу сервіс відправки посилок у поштомати

У рамках національної програми «Країна підприємців» ПриватБанк запустив новий логістичний сервіс для малого бізнесу – відправку посилок у поштомати банку. Тепер підприємці та компанії можуть відправляти товари, документи, замовлення та будь-які інші посилки через відділення банку напряму в будь-який з 1 460 поштоматів по всій Україні.

«Доставка товарів у поштомати банку – це ідеальне рішення для малого бізнесу, підприємців, невеликих інтернет-магазинів, що дозволить скоротити час і витрати на логістику, – говорить керівник напрямку «Споживче кредитування» ПриватБанку Андрій Ковтун. – Якщо Ви відправляєте своїм покупцям замовлення з післяплатою, вартість цієї послуги в разі відправки через банк буде значно нижчою, ніж у традиційних поштових сервісів».

Оформити відправку товарів та інших посилок через поштомат ПриватБанку можна онлайн в електронному банку Приват24 (меню «Послуги» > «Посилки»). Заповнення форми забере не більше ніж хвилину, причому система відразу запропонує зручний для одержувача поштомат. Оплата доставки посилок здійснюється з рахунку компанії або підприємця, а рахунок-фактура та акт виконаних робіт будуть виставлені в папку Приват24. Після оформлення замовлення представник компанії може відправити посилку в будь-якому відділенні ПриватБанку.

Як зазначають у банку, серед переваг нового сервісу – можливість автоматизації відправки й обліку товарів, єдиний доступний тариф (25 грн незалежно від міста одержувача) і конкурентоздатна вартість відправки післяплати – 0,75% від суми. Сума оплати повертається на рахунок або картку підприємця відразу після отримання посилки, що важливо для невеликих компаній, інтернет-магазинів, що можуть мінімізувати витрати на логістику під час відправки замовлень покупцям.

Національна програма розвитку малого бізнесу «Країна підприємців», ініціатором якої став ПриватБанк, дозволить найближчими роками створити понад мільйон нових робочих місць і підняти українську економіку. Перш за все «Країна підприємців» допоможе всім охочим почати свою справу, а підприємцям залучати доступні мікрокредити та користуватися безкоштовними консультаціями та допомогою спеціалістів. Інтернет-портал програми kub.pb.ua та цілодобовий сервіс підтримки підприємців дадуть усім підприємцям, самозайнятим бізнесменам, людям, які хочуть створити власну справу, нові інструменти для відкриття й розширення своєї справи.