Ще є можливість передплатити “Полтавську думку” на 2017 рік за старими цінами

Шановні читачі “Полтавської думки”! Економічна ситуація в Україні диктує свої умови та вимоги до всього українського суспільства. Те, що все дорожчатиме в наступному році, знають вже всі громадяни нашої країни. Не оминула ця “стратегія” й журналістську спільноту України й, зокрема, колектив редакції “Полтавської думки”.

У той же час наше видання попереджає своїх шановних читачів про реальну можливість пом’якшення грошового навантаження. Звісно, це – не тотальне пом’якшення, однак воно може бути відчутним протягом усього 2017 року. Ще є час – по 27 грудня включно – передплатити “Полтавську думку” на наступний рік за старими передплатними цінами. Не проґавте цю можливість, адже через кілька тижнів ціни на передплату газети, як ви самі розумієте, зростуть. Редакція “Полтавської думки” до останнього сподівалася про можливість не “напружувати” своїх вірних читачів “страшилками” про збільшення ціни, але “гройсманоміка” диктує свої закони. Щоб не відчути суттєвого навантаження, у вас, шановні читачі, ще є можливість, про яку ви не пошкодуєте, якщо передплатите “Полтавську думку” на 2017 рік за старими цінами.

Увага! Наближається до кінця 2016 високосний рік. Цей рік приніс журналістській спільноті додаткові календарні проблеми. Наступний вихід “Полтавської думки” – 29 грудня – буде позаплановим, газета вийде під цьогорічним “високосним” №53, який не значився в жодному передплатному каталозі для передплатників видання. Та колектив редакції “Полтавської думки” надзвичайно цінує своїх читачів й гарантує їм отримання цього позапланового номера газети за рахунок редакції “Полтавської думки”. Позаплановий номер вийде на 12 сторінках.

Залишайтеся з “Полтавською думкою” у 2017 році!