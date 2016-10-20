Шайка державних шахраїв руйнує країну і грабує народ для особистого збагачення

Ми, ветерани Полтавського інституту зв’язку (до складу організації входить 120 осіб) на зібранні, присвяченому Дню Захисника України, зважаючи на загрозливі для держави обставини, що складаються останнім часом в Україні, звертаємося до Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

В Україні на сьогодні запроваджена система нищення українського народу!

Дії керівництва держави з багатьох питань, в т.ч. необґрунтованого, постійного і неконтрольованого зростання цін, тарифів при заморожуванні зарплат та пенсій, привели більшість населення на межу виживання! З кожним днем погіршується матеріальний та морально-психологічний стан більшості населення, його незахищеність і безправність.

В Україні нищаться освіта, наука, охорона здоров’я, культура, підприємництво, довкілля і т.д. Країна практично доведена до стану розвалу, коли більшість керівників державних органів, починаючи з Президента, Кабміну, Верховної Ради, не виконуючи своїх обов’язків перед народом, не несуть відповідальності. В Україні, в супереч Конституції, не існує реальної системи постійного впливу громадськості на державні органи.

Кожного дня журналістські програми: “Схеми”, “Наші Гроші”, ЦРУ, “СлідствоІнфо” та інші, що розслідують злочини та неймовірне збагачення чиновників усіх рівнів показують, що державою, її фінансово-матеріальними, природними та іншими ресурсами керує шайка шахраїв, мета яких – особисте збагачення через пограбування всього можливого та руйнування країни.

У голову не вкладається, що таке можливе в Україні, і що в злочинах проти держави беруть участь найвищі посадові особи! Дієвих заходів по припиненню злочинів ми не бачимо.

Проголошені реформи перетворилися на їх видимість і залишились фікцією. Це показує “реформа” поліції. Така ж “реформа” відбулася у прокуратурі та відбувається у судовій системі, коли конкурсний відбір проводять ті ж самі корумповані особи та їхні ставленики, а керівні посади займають одіозні особи, що працювали ще на Януковича.

В умовах смертельної загрози від Росії, армія недостатньо забезпечується всім необхідним, що змушує командирів і начальників звертатися з проханням до місцевих органів влади та волонтерів. Це говорить про бездіяльність і безвідповідальність посадових осіб, розкрадання коштів чиновниками.

Ми вимагаємо:

Негайно і рішуче припинити розкрадання і руйнування держави. Виступити зі Зверненням до народу, в якому визначити проблеми держави та конкретні кроки і заходи по припиненню руйнування держави, нищенню населення. Зруйнувати систему пограбування населення, створивши повноважні представництва громадськості з контролю за діяльністю чиновників-керівників усіх рівнів. Негайно, а не через 2 роки, реорганізувати антиконституційні протиправні органи пограбування населення на кшталт НКРЕКП і т.п. Вирішити питання відповідальності керівників державних органів за стан справ на їх ділянках відповідальності: Міністерств, АМК, Держгеокадастр, Держмайно та інших шляхом створення дієвої системи відкритості їх дій, гласної, системної звітності та перевірки їхньої діяльності правоохоронними органами. Усунути від керівництва державними органами одіозних осіб, що скомпрометували себе на відповідальних держпосадах. Негайно змінити закони: про вибори депутатів усіх рівнів та про статуси депутатів; зняти депутатську недоторканість; встановити Законом заходи реального впливу громадськості на депутатів та чиновників усіх рівнів. Змінити систему виборів, запровадивши вибори Президента через 4 роки, народних депутатів через 3 роки, а місцевих – через 2-3 роки. Зважаючи на смертельну загрозу з боку Росії, вирішити питання укріплення ЗСУ, перш за все на професіональній, патріотичній основі, рішуче прискорити боротьбу з хабарництвом, корупцією в армії. Закінчити кадрову реформу в ЗСУ до кінця 2017 року. Запровадити дієвий контроль громадськості за ЗСУ.

Звернення прийнято на зібранні ветеранів Полтавського інституту зв’язку 13 жовтня 2016 р.

Головуючий на зібранні – О. ШАМАНЕНКО.