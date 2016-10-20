Субсидії на опалювальний період призначатимуться у жовтні

Розрахунок розміру субсидій на опалювальний період 2016-2017рр. проводитиметься після початку опалювального періоду, який в Україні зазвичай починається після 1 жовтня.

Якщо комусь не вийшла субсидія на неопалювальний період, панікувати не варто. Таким родинам у жовтні буде здійснено автоматичний перерахунок на опалювальний період. Жодних додаткових документів подавати не потрібно, система здійснить перерахунок автоматично з урахуванням оплати за опалення – централізоване або індивідуальне.

Органи соціального захисту населення проводитимуть розрахунки на основі нових тарифів та інформації від надавачів послуг – тепло-, газо- та електропостачальних організацій. Інформація про розмір субсидії буде відображена у листопадових платіжках за оплату комунальних послуг.

На опалювальний період 2016-2017 рр. житлові субсидії видаватимуться на основі тих критеріїв, які діють на сьогодні. Тобто без врахування наявності депозитів і доходів від їх розміщення в банку, без будь-яких обмежень щодо наявності майна.

Житлова субсидія є безповоротною допомогою Уряду українським сім’ям у сплаті комунальних послуг і призначається на 12 місяців, а її розрахунок проводиться окремо на неопалювальний період і окремо на опалювальний. Повертати її не потрібно, навіть у разі продажу квартири, на яку була оформлена житлова субсидія. Наразі органи соціального захисту населення проводять розрахунки на неопалювальний період.