Суддів ховатимуть за наші гроші – державним коштом. На простих пенсіонерів ця пільга не розповсюджується

Згідно з новим Порядком компенсації витрат на поховання та увічнення пам’яті суддів, затвердженим Радою суддів України, майже всі будуть здійснювати за державний рахунок.

Чи врятує суддів “шаровий” похорон від суду небесного?

Організувати і провести похорон, викопати могилу, встановити пам’ятник, кремувати і відправити тіло померлого за кордон можна буде безкоштовно. Нововведення стосуватиметься і суддів у відставці.

Витрати на поховання суддів може нести безпосередньо суд або відповідне теруправління Державної судової адміністрації. Витрачені гроші можуть компенсувати виконавцю волевиявлення померлого. Для їх отримання необхідно надати заяву про грошову компенсацію і оригінали документів про оплату послуг. Компенсацію здійснюють в межах бюджетних асигнувань відповідного суду. Вартість придбання і встановлення пам’ятника не може перевищувати 10 мінімальних зарплат, встановлених на момент здійснення оплати за придбання або встановлення пам’ятника. Якщо заяви про компенсацію подали кілька осіб, її надають пропорційно до витрат.

У той же час, пенсії за спеціальними законами в Україні сьогодні призначаються тільки вченим, чорнобильцям, військовим і суддями, повідомив перший заступник голови правління Пенсійного фонду Микола Шамбір.

Він також зазначив, що раніше Верховна Рада скасувала спецпенсії для багатьох категорій працівників, включаючи держслужбовців, депутатів, прокурорів, суддів і т. д. Однак прийнятий наприкінці минулого року закон “Про державну службу” передбачив окремий механізм призначення пенсій державним службовцям, які на момент набрання чинності документа мали 10 років стажу або мають 20 років стажу роботи на держслужбі при виході на пенсію. “Крім цього, було прийнято рішення Конституційного суду про незаконність припинення призначення спеціальних пенсій суддям. Відповідно ми також виконуємо це рішення”, – сказав М. Шамбір.

Прості пенсіонери усе життя займалися не “тими” справами?

Нині в Україні близько 7,4 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії розміром до 1500 гривень. Їм, як і набагато грошовитішим пенсіонерам, не снилося й ніколи не присниться, що їх будуть ховати за бюджетні кошти. Бо вони, напевно, займалися все життя не “тією” – паперовою справою: будували міста, дороги, заводи, орали землю, вирощували хліб, годували людей, добували нафту і газ, створювали машини і агрегати, вчили і лікували людей…

“Мінімальну пенсію отримують близько 300 тисяч осіб. Але якщо сума хоч на 1 гривню більше – то це вже не мінімальна пенсія. Кількість тих, хто отримує пенсію до 1500 гривень, переважна більшість – близько 7,4 мільйона осіб”, – сказав Микола Шамбір. Він також зазначив, що близько 8 мільйонів пенсіонерів мають основний розмір пенсії менше прожиткового мінімуму – 1130 гривень для осіб, які втратили працездатність.

“Це не означає, що вони стільки ж і отримують, тому що у них є ще якісь доплати і надбавки. Наприклад, інвалід війни може мати основний розмір пенсії за стажем менше прожиткового мінімуму, але як інвалід I групи він буде отримувати 285% прожиткового мінімуму”, – пояснив М. Шамбір.

За його словами, така ситуація виникла, тому що показник основної пенсії для пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше, дуже довго не змінювався. “Коли ми його переглянемо, то названа цифра в 8 мільйонів осіб зменшиться. Це не означає, що це дасть їм якесь особливе збільшення, але ми доб’ємося однакових підходів для визначення пенсій для всіх і більшу залежність розміру пенсії від заробітку і стажу людини. Навіть для тих, хто вже на пенсії”, – додав М. Шамбір. Також фахівець зазначив, що сьогодні близько 400 тисяч людей отримують пенсію нижче від прожиткового мінімуму.

Ігор ЧЕРЧАТИЙ, “Полтавська думка”.