У Нових Санжарах ушанували пам’ять земляків-бійців, полеглих у зоні АТО

Майже з кожного міста і села нашого Полтавського краю хлопці зі зброєю в руках вже не один рік боронять рідну землю від російських найманців. І як би, політично вмотивовуючи, не називали цей тривалий збройний конфлікт, він має одну страшну і точну назву – війна. А на війні завжди гинуть кращі сини і доньки свого народу. Не дочекалися батьки своїх синів, малолітні діти батьків, дружини своїх чоловіків. Віктор Ходак з Шедієвого, Максим Збицький та Олександр Мокляк з Нових Санжар, Васил Писаренко з Кобів загинули смертю героїв, боронячи територіальну цілісність України від озброєних до зубів бандитів і провокаторів.

Не повернулися зі східного фронту до своїх домівок у місті Комсомольськ, до рідних Микола Зайцев, Сергій Гирман, Віталій Кондаков, Олександр Шалесний та Олександр Білокінь. Кожен з них віддав своє молоде життя заради того, щоб Україна завжди була, як про це мріяли і боролися українці не одного покоління, територіально цілісною та суверенною державою. І наш обов’язок – завжди пам’ятати і свято оберігати пам’ять про людей, які загинули, борючись за кращу долю свого народу.

Ось саме тому ветерани спорту з Нових Санжар та м. Комсомольськ, за ініціативою та організаційною підтримкою знаного в районі висококваліфікованого юриста, палкого прибічника здорового способу життя, без- змінного громадського тренера новосанжарської футбольної команди ветеранів Миколи Кошеля, провели товариську зустріч з футболу, присвячену пам’яті бійців, що не повернулися зі східного фронту. На спортивний поєдинок, що проходив минулої неділі на стадіоні у Нових Санжарах, були запрошені рідні та друзі полеглих бійців. Перед початком гри відбувся мітинг. Офіцер Новосанжарського районного військового комісаріату Ігор Нестеренко, очільники футбольних команд Микола Кошель та Олег Юренко висловили щирі співчуття рідним з приводу непоправних втрат, подякували за патріотизм і мужність, виявлені полеглими бійцями на фронті, запевнили, що завжди пам’ятатимуть немеркнучі подвиги своїх земляків, що не повернулися з війни і всіляко допомагатимуть їх родинам. Тренер Новосанжарської футбольної команди ветеранів Микола Кошель вручив рідним полеглих бійців пам’ятні подарунки.

І ось на поле вийшли вже немолоді, оббілені сивиною ветерани з траурними нарукавними пов’язками. Дев’яносто хвилин вони демонстрували свою майстерність у володінні м’ячем, уміння взаємодією команд досягати успіху, фізичну витривалість. Закінчився матч з рахунком 5:4 на користь ветеранів спорту з Комсомольська.

Спонсорську допомогу в підготовці і проведенні матчу пам’яті надали: депутат обласної ради, директор державного підприємства “Новосанжарське лісове господарство” Василь Красюк, директор агрофірми “Елеватор “Чиста криниця” Іван Гак, фермер з Малого Кобелячка Віталій Степаненко, підприємці Віталій Моцак, Олександр Шерешило, Володимир Бульбаха та Лідія Віхтенко.

Спортивне дійство, що пройшло на стадіоні Нових Санжарів, засвідчило: земляки пам’ятають своїх героїв і всіляко шанують пам’ять про них.

По закінченню гри новосанжарські ветерани спорту одержали запрошення на матч-відповідь до м. Комсомольська.

Геннадій РОМАНЕЦЬ.