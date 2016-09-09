У Полтаві біля одних сміттєвих контейнерів ростуть квіти, а біля інших – бігають пацюки, як у помийних ямах

У сфері служби комунального обслуговування населення Полтави виділяється дуже важливий захід – встановлення сміттєвих контейнерів по вулицям міста. На жаль, унаслідок низької санітарної культури, а то й відсутності громадської совісті в окремих власників квартир і приватних будівель біля контейнерів знову накопичується побутове сміття. Таке становище утворюється поблизу житлових будинків з присадибними городами та деревонасадженнями. До контейнерів вкидають навіть тверді будівельні відходи (штукатурка, битий шифер, пісок, глина та ін.). Біля контейнерів звалюють великогабаритне гілля після обрізки дерев, що незручно потім його скидати на бортовий транспорт і призводить до неповноти його заповнення.

Місця забирання відходів у Полтаві, що багато днів накопичуються біля контейнерів, довгий час не прибираються, зволожуються після дощу, снігу, стають джерелом розплоду мух, і неприємного запаху, на що звертають увагу пішоходи.

Все ж, як позитив: становиться більше випадків задовільного, а то й зразкового санітарно-екологічного стану утримання тротуарів і місць біля контейнерів окремими приватними і юридичними власниками будівель. Це роблять не лише двірники, а й самі жителі вулиць. Ці місця не лише щоденно підмітаються, а й належно доглядаються за насадженими квітами і кущовими декоративними деревонасадженнями. Так по вулиці Балакіна №8 милують очі пішоходів чудові квітникові насадження магазину ТОВ НВП “Агрогазосервіс” очолюваний Олександром Кисельовим. Поряд із зазначеним місцем біля тротуару розбита квіткова клумба Агроакадемії, чого немає напроти коледжу на цій же вулиці. Приємне враження викликає у прохожих і приватний притротуарний квітник по вулиці Сковороди №21. Тут уже кілька років висаджуються навіть такі красиві квіти як “Канни”, “Гладіолус” і що в наш час цікаво, вони не огороджені і їх ніхто не краде, хоча поблизу щоденно збираються групами непрацюючі дорослі для розпивання алкогольних напоїв. На цій же вулиці по сусідству з поштою і квітник аптеки №2, він викликає задоволену усмішку у пішоходів ще й тому, що серед квітів ростуть і лікарські рослини.

На жаль, тротуари напроти приватних, торгових, дитячих закладів на згаданих вулицях знаходяться ще у поганому санітарно-технічному стані. Наприклад, по вул. Сінній, напроти центрального стадіону жителі поряд зі сміттєвим контейнером додумались “обладнати” і помийну яму на виду пішоходів та пасажирів автобусів і демонстративно безсовісно виливають помиї.

Відомо, що всяка корисна справа буде виконуватись лише під ефективним контролем. На нашу думку, повинні залучатися окрім офіційних осіб (представників комунальної служби), громадськість, преса, та поліція, оскільки цей пункт з їхнього Уставу не вилучений. Нагадаємо, що ще за царських і радянських часів дільничні інспектори, представники МВС слідкували за санітарним станом закріплених за ними територій і штрафували санітарних порушників. Матеріали для складання штрафів подавались юридичними особами і небайдужими громадянами.

Приклад для вирішення піднятої проблеми. Водій приватного транспорту незаконно скидає відходи в контейнер. Двірник, або небайдужий громадянин, який на це звернув увагу не входячи в полеміку з водієм, записує номерні знаки автомобіля і подає по телефону у свій ЖЕК, останній про подібний факт повідомляє для реагування в територіальний орган МВС. Важливо, щоб у разі накладення штрафу по рекомендації ЖЕК виділялись зацікавленому двірнику, або іншій контролюючій особі в розмірі від 25 до 50% отримані кошти від оштрафованих санітарних порушників.

Подібним способом можна заохотити двірників слідкувати і за чистотою прибудинкових тротуарів, і за правилами використання сміттєвих контейнерів.

Міськвиконкомом затверджені відповідні “Правила” санітарно-екологічного утримання громадських територій, але ж вони не виконуються через відсутність ефективного контролю.

Потужним контролером за виконанням рекомендованого проекту “Правил” повинні стати місцеві ЗМІ – преса, радіо, телебачення, регулярна інформація для населення про прізвища, адреси, а то й фото порушників санітарних правил. Таким же способом інформувати жителів міста про гарні приклади відношення приватних і юридичних осіб до справи утримання територій міста в екологічному стані.

Автор сподівається, що в наступних номерах газети “Полтавська думка” читачі в порядку “Відгуку” висловлять свої думки і пропозиції щодо складення вже реальних “Правил санітарного утримання вулиць міста”.

Микола КОВГАН, лікар. м. Полтава.