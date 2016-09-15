У Полтаві екс-нардеп збудує житло для бійців АТО за 59 мільйонів

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому 30 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ “Полтавський домобудівельний комбінат” будівництво житла за 59,30 млн грн. Про це йдеться у “Віснику державних закупівель”, повідомляє сайт “Наші гроші”.

До кінця 2017 року мають розробити проектно-кошторисну документацію і звести трьохсекційний десятиповерховий будинок по вул. Марії Башкирцевої, 31а. Влаштують під’їзди до будинку та стоянку на 66 місць, благоустроять та озеленять територію.

Передбачено 180 одно- і двокімнатних квартир загальною площею 9 тис. кв. м. Відтак будівництво житла коштує 6589 грн за “квадрат”. Мінрегіонрозвитку в липні встановило його опосередковану вартість для Полтавської області на рівні 7737 грн.

За даними місцевих ЗМІ, будинок призначений для учасників АТО. Вони купуватимуть квартири за півціни, інша половина буде оплачена з міського та обласного бюджетів.

Єдиним конкурентом було ТОВ “Євробуд СМ” із вищою на 2,8% ціною.

Власниками “Полтавського ДБК” є Віктор Яковенко, Віктор Думанов, Василь Шишкін та екс-нардеп Володимир Левцун (чотири скликання підряд до 2012 р.). Керує фірмою Сергій Фисун.

Із 2008 року вона виграла торгів на 246,77 млн грн., майже всі – у нинішнього замовника.

“Євробуд СМ” зі статутним капіталом 6 тис грн був заснований у січні 2014 року. Раніше власницею була Стелла Морозова, свого часу прописана разом із Сергієм Морозовим, директором нині ліквідованого Полтавського заводу залізобетонних конструкцій. У червні фірму переоформили на Максима Гірного з Полтавщини.

У 2015 році вона виграла єдині два тендери на суму 46,11 млн грн.