У Полтаві Європейська вулиця стала географічним вектором “північ-південь”: від Росії – до… Африки

Опівдні суботнього дня дві бабусі-полтавки з перевантаженими торбами поверталися додому з Центрального ринку. Сіли в тролейбус, щоб їхати в напрямку Розсошенців. І між ними відбулася цікава декомунізаційно-географічна бесіда.

– Зверни увагу, Дуся, зараз, опівдні, ми їдемо якраз у напрямку Сонця.

– Ну і що з того, – відповіла баба Клава.

– Як що? Ти, що географію в школі не вчила?

– А до чого тут географія?

– Отож і воно, що на Південь ми їдемо по ново перейменованій вулиці Європейській, їдемо з географічної Півночі. Іншими словами, вектор Європейської вулиця в Полтаві пролягає не на Захід – до Європи, а приблизно за напрямком Росія – Африка.

– Не може бути!

– Може, ще і як! Я перевіряла за елементарною картою світу. Якщо напрямок Європейської вулиці в Полтаві продовжити на Північ, він нагадуватиме пряму лінію Москва-Архангельськ. А якщо вектор полтавської Європейської вулиці продовжити на Південь, то він створить пряму лінію приблизно за напрямком: Чорне море – Туреччина – Середземне море – Лівія – Нігер – Камерун.

– То хіба ж можна за таким напрямком Європейської вулиці в Полтаві прийти до Європи? Може, це помилка, на яку наші місцеві декомунізатори просто не звернули уваги?

– Може, помилка, а, може, й ні! Можливо, навпаки, “всьо чьотко” продумано!

– Та ти що, Дуся, що ти верзеш?

– Кумекай, Клаво! У цій справі треба знати не лише географію, а й орієнтуватися в політології…

– Та ти вже, Дуся, взагалі, “поїхала” так, мовби ми їдемо не з базару, а з якоїсь наукової лекції…

– Отож і воно! Напевно, полтавські керманичі своєчасно усвідомили, що українське “вікно до Європи” буде дуже довго відчинятися зі скрипом, тож і запропонували свій “полтавський похід” до Європи через Африку – за курсом мільйонів африканських біженців, які пливуть до Європи на плотах через Середземне море. Зовсім не випадково, що мої сусіди по будинку вже почали називати нашого президента “Петром І Безвізовим”.

– Ну, це ти вже починаєш перегинати…

– Нічого я не перегинаю. Ти що не знаєш результатів досліджень світових рейтингів? Вектор вулиці Європейської в Полтаві якраз і співпадає з тими рейтингами. У рейтингу смертності населення Україна – друга серед 225 країн (тут ми переплюнули всю Африку), за приростом населення – 226 місце із 230 країн, за Індексом верховенства права – 87 місце із 97 країн, за Індексом демократії – 76 місце із 167 країн, за Індексом економічної свободи – 162 місце із 178 країн, за ВВП на душу населення – 113 місце із 181 країни. Та що я тобі, Клаво, розповідаю, сама подивися у Вікіпедії… Причому, в цих рейтингах сусідами України якраз і є Росія та безліч африканських країн. Тож, думаю, не помилилися полтавські декомунізатори, перейменувавши колишню вулицю Фрунзе на Європейську, яка за своїм вектором йде від Росії до Африки (з Півночі – на Південь). Тут, як кажуть, як вулицю назвеш, туди і прийдеш… Зіньківська вулиця Полтави приведе тебе до Зінькова, вулиця Київське шосе – до Києва. Ну, а вулиця Європейська, вибачай мене, Клаво, приведе нас до… Африки. Тож, крокуємо сміливіше, не збавляючи ходу.

Цікаву розмову полтавок записав

Ігор ЧЕРЧАТИЙ, “Полтавська думка”.