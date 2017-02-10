У Полтаві хтось гребе гроші лопатою зі… снігових заметів?

У зв’язку з надходженням до Полтавського обласного територіального відділення АМКУ звернень громадян з приводу неякісного очищення доріг і тротуарів від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг та тротуарів м. Полтави та інших послуг зимового утримання, Відділення розпочало дослідження ринку закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

Працівниками територіального відділення в грудні минулого року здійснено фотофіксацію ряду вулиць м. Полтави, на тротуарах та на дорогах яких зона пішохідних переходів взагалі не очищувалась від снігу, що призвело до його злежування та утворення льодового покриття, що ускладнює пересування мешканців Полтави по вулицях міста.

Як встановило відділення, утримання в належному стані територій загального користування (так звана “червона лінія”) забезпечується КП “ЖЕО №2” відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на 2016 рік (зі змінами), що затверджена відповідними рішеннями Полтавської міської ради.

Прибирання прибудинкових територій проводиться КП “ЖЕО №2” відповідно до рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради від 20.02.2008 р. №50 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” та від 08.05.2013 року №55 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 22.06.2007 №153 “Про затвердження площі прибудинкових територій” зі змінами.

Як встановило Територіальне відділення, для виконання робіт з прибирання прибудинкової території та утримання в належному стані територій загального користування (“червоних ліній”) у КП “ЖЕО №2” відсутня необхідна кількість двірників. У підприємства відсутні транспортні засоби, механізми, обладнання, устаткування для виконання робіт з прибирання вулиць (тротуарів) м. Полтави та такі засоби Підприємством “ЖЕО №2” не залучались. Прибирання прибудинкових територій проводиться ручним способом, в тому числі в межах “червоних ліній”, а саме здійснюється бригадним способом двірниками.

Наведені обставини свідчать про неякісне надання КП “ЖЕО №2” послуг з прибирання прибудинкової території, що є складовою послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території та прибирання “червоних ліній”, які надаються мешканцям м. Полтави.

Відповідно до положень статті 7 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг.

Відсутність контролю з боку Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за діяльністю КП “ЖЕО № 2” створює передумови для зловживання останнім монопольним (домінантним) становищем на ринку послуг з прибирання прибудинкової території, що є складовою послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території та прибирання “червоних ліній”, що, у свою чергу, призводить до ущемлення інтересів споживачів.

Враховуючи вищенаведене, адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розпочала розгляд справи за ознаками вчинення Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення дій (бездіяльності), заборонених згідно із статтею 17 цього Закону, що полягають у створенні умов для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

А ТИМ ЧАСОМ…

До уваги небайдужих громадян свого міста!

Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України пропонує мешканцям міста Полтава повідомити Відділення про неякісне надання послуг з очищення прибудинкових територій та територій загального користування від снігу. За наявності підтверджуючих фактів просимо звертатися до нашого Відділення.

Адреса для письмових звернень громадян: вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36000.

Телефон для довідок за зверненнями громадян: 56-39-77.