У районах Полтавщини електронні закупівлі перетворюють на паперові

Скандали із закупівлею шкільних автобусів не оминули і Полтавщину. Підвищення цін на деякі українські шкільні автобуси співпало у часі зі закладенням у державний бюджет субвенції на їхню закупівлю.

На Полтавщині через електронну систему оголосили вісім процедур відкритих торгів на закупівлю автобусів, переважно шкільних. П’ять закупівель вже завершено укладанням договорів.

Варто зауважити, що шкільні автобуси у Полтавській області через «Prozorro» продають лише іноземне підприємство «АІС-Полтава», ТОВ «Радіал-Україна» (Київ), ТОВ «Богдан» (Чернігів), ТОВ «Лада-Сервіс», ПП «Аймакс-групп» та ТОВ «ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ».

П’ять замовників Полтавської області запланували закупити шкільні автобуси за такими цінами:

Експерти Інституту аналітики та адвокації проаналізували річні плани відділів освіти Решетилівської та Лубенської РДА, які оприлюднили у вересні з різницею у декілька днів. Очікувана вартість на закупівлю однакових шкільних автобусів відрізняється на 90 тис грн. Подібна ситуація складається, якщо порівнювати такі ж закупівлі у Лубенському та Глобинському районі: різниця складає аж 100 тис грн на користь Лубен.

Яким же чином відділи освіти здійснювали планування шкільних автобусів — залишається під питанням. Особливо цікаво це з огляду на те, що середня ціна таких автобусів на автомобільних сайтах — лише 1,021 млн грн.

Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської, Решетилівської та Лубенської РДА у вересні-жовтні вже закупили шкільні автобуси. Ці три замовники встановили однакові технічні вимоги для шкільних автобусів. На жодному з тендерів під час аукціонів понижень цін не відбувалося. До того ж, відділи освіти Хорольської та Решетилівської РДА вже уклали договори на суму 1,42 млн грн. Відділ освіти Лубенської РДА невдовзі укладе договір на поставку такого ж автобуса з ТОВ «Радіал-Україна» на суму 1,41 млн грн, що на 10 тис грн менше від Хорола та Решетилівки.

Закупівлю таких самих за технічними вимогами шкільних автобусів у жовтні оголосили відділ освіти Глобинської РДА та Пирятинська міська рада.

Деякі закупівельники, зокрема відділ освіти Глобинської РДА, ставлять для електронних торгів «застарілі» умови для учасників. Наприклад, закуповуючи ці ж шкільні автобуси, у Глобиному вимагають від учасника-переможця упродовж 5 робочих днів надати на адресу замовника повний пакет оригіналів документів — у паперовій формі.

У разі відмови замовник має право дискваліфікувати учасника. На думку експертів, це зайва умова: відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», переможець торгів зобов’язаний надати замовнику лише документи, що підтверджують відсутність чітко визначених підстав відхилення пропозиції.

Отже, рекомендуємо замовникам при плануванні закупівель аналізувати, яка середня вартість на ринку того ж товару чи послуги, які вони хочуть закупити, та вивчати досвід інших замовників при закупівлях однакових товарів. А публічні електронні закупівлі мають залишатися публічними — не варто перетворювати їх на паперові.

Поліна Завадська, Катерина Кролевська.