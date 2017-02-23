Українці можуть героїчно перемагати, але не навчилися карати своїх кровопивць

20 лютого в Полтаві відбулися масові заходи присвячені 3-й річниці героїчних подій на Майдані, після яких прийшла довгоочікувана перемога Революції Гідності.

Перед бідівлею Полтавської облдержадміністрації зібралися і молодь, і ті полтавці, які в лютому 2014 року трошили цю ж будівлю з неперевершеним гнівом, який згодом став нашою національною Гідністю. Справжні бійці Революції, які втратили багатьох своїх побратимів, досі не можуть відійти від тих баталій, які навіки залишаються в їхніх серцях, душах і тілесних шрамах. Для них Революція Гідності ще не завершилася.

Церемонія вшанування Героїв розпочалася з відомого гасла: “Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам!” У цей час полтавські лицарі Революції у спілкуванні між собою зазначили: “Справжньої смерті ворогам, на жаль, не відбулося й, можливо, вже не відбудеться…”.

Українці завжди були мирним народом. Але якщо їх хтось хотів поставити на коліна, то наш народ не лякала й смерть. У той же час учасники шанування 3-ї річниці Майдану в Полтаві песимістично наголошували, що “українці навчилися перемагати, але не навчилися карати своїх ворогів”. А це значить, що нинішня дата й усі наступні будуть лише траурними церемоніями. Ми пережили Голодомор, але його організаторів та виконавців, які забирали останні крихти, не покарано. Навпаки, вони солодко та жирно доживали, отримуючи всесоюзні та республіканські пенсії. Жнива скорботи перетворилися на траурну церемонію. Лише 3 роки пройшло після “вогняного” Майдану. І що? Чи можемо ми тепер гучно кричати гасло “Смерть ворогам!”? На жаль, ні! Бо ворогів і вбивць майданівців залишилося багато, а смерть не знайшла жодного з них. Навіть до тюрми справа не дійшла. Навпаки, серед еліти нашої держави та регіонів розцвіла така корупція, що деякі учасники Майдану відверто говорять: “Революція Гідності завершилася тріумфом Негідності і Жлобства”. Пригадаймо, як на хвилі перемоги Майдану патріотичні (тоді) призначенці Президента сміливо виходили на місцеві Майдани і звітувалися перед людьми-виборцями. Проголошували свої реформаційні плани, програми, стратегії. Їм аплодували і підтримували: “Слава Україні!” Минуло лише 3 роки і практика звітів на Майданах “вийшла з моди”. Тепер жодне чиновницьке сьорбало не вийде до людей на заповнений Майдан, бо знає, що йому в кращому випадку очі заплюють. Тепер якщо якійсь держиморда захоче поспілкуватися з велелюдним Майданом, то народ у першу чергу запропонує йому розповісти про його декларацію та запитає: “Як вам, шановний, жилося після Майдану? Як же ви так змогли збагатитися за останні роки? Виходить, що за вашу кишеню люди гинули на Майдані? Чи не є саме ви ворогом Майдану, Герої якого помирали за зовсім інші ідеали?”

20 лютого 2017 року перед будівлею Полтавської облдержадміністрації один із наших земляків – справжніх лицарів Майдану говорив кореспонденту “Полтавської думки”: “Сто років тому один чувак говорив пророчі слова: “Будь-яка революція лише тоді чогось варта, якщо вона вміє захищатися”. Чи захистив себе Майдан? Мені важко сказати. Чи захистила Революція Гідності гідність українців? Мені важко сказати. Чи захистить Революція Гідності гідність українців у майбутньому? Мені важко сказати. Той же чувак, до речі, наголошував: “Зволікання смерті подібно”. А наше зволікання після Майдану триває вже 3 роки. І треба щось робити, бо з кожним роком корупційна еліта країни відчуває себе все більше безкарно. А грабунок народу перетворюється на тотальне винищення українців. То чи захистила Революція Гідності гідність українців???”

За таких умов всенародне шанування Героїв Майдану і Небесної Сотні дійсно перетворюється на болючі жнива скорботи. Без віри в гідне майбутнє, без надії на торжество ідеалів Майдану. “Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам!”

Ігор ЧЕРЧАТИЙ, “Полтавська думка”.