Усі інстанції та… перерахунок тарифів

“Батьківщина” вимагає включити до порядку денного парламенту законопроекти про заборону розпродажу землі, про деофшоризацію та про тимчасові слідчі комісії по тарифах.

16 січня на Погоджувальній раді керівників фракцій та комітетів парламенту, заступник Голови фракції “Батьківщина”, голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін заявив, що “Батьківщина” наполягає на включенні до порядку денного пленарних засідань 17-20 січня низки важливих законопроектів та постанов парламенту, які тривалий час залишаються без розгляду.

Термінового розгляду, зокрема, вимагають:

Законопроект №1098 про Тимчасові слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради, ухвалення якого було обіцянкою при створенні коаліції парламенту; Законопроект №4380 про податковий суверенітет та офшорні компанії, спрямований на деофшоризацію України та запобігання виведення грошей за кордон; Законопроект №5223 про внесення змін до Земельного Кодексу щодо недопущення тіньового відчуження земель сільськогосподарського призначення, яке намагається протягнути влада через закон про емфітевзис (емфітевзис – право користування чужою земельною ділянкою с/г призначення); Проект Постанови №2597 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки обґрунтованості підвищення тарифів житлово-комунального господарства; Проект Постанови №2832 щодо посилення захисту громадян у зв’язку зі встановленням нових тарифів на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, що 28 грудня 2016 року Окружний адміністративний суд (ОАС) Києва продовжив розгляд позову лідера “Батьківщини” Юлії Тимошенко про скасування постанови Кабміну Гройсмана №315 щодо єдиної ціни на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. Суд відхилив клопотання представника НАК “Нафтогаз України” про зміну колегії суддів, а також клопотання одного з позивачів – Блащука – щодо призначення експертизи по визначенню реальної ринкової ціни на газ для населення. Колегія судів завірила, що найближчим часом винесе письмове рішення щодо позову Юлії Тимошенко проти Гройсмана, а суд продовжить розгляд справи у режимі письмового провадження.

Що буде, коли ми пройдемо всі інстанції та доведемо незаконність постанови уряду №315? Це означатиме, що від початку дії цієї постанови будуть повернуті старі ціни на газ та перераховано тарифи. А НАК “Нафтогаз” буде вимушений повернути населенню переплату або зарахувати цю переплату, як авансову – в рахунок майбутніх платежів.