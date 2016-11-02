Валерій СУШКЕВИЧ: “Чиновникам потрібно пам’ятати про інвалідів ще на стадії розробки будь-яких рішень та проектів”

25 жовтня до Полтави завітав Валерій Сушкевич – Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, народний депутат III-VII скликань, з метою подальшого удосконалення роботи над програмою щодо прав людей з обмеженими можливостями. В Україні майже 3 млн чоловік – це люди з обмеженими фізичними можливостями. Кожного дня їх стає все більше. Важливим на цей час фактором появи таких людей є війна. Хтось втрачає на ній кінцівки, а у когось вона забирає здатність бачити, говорити чи слухати. Дискримінація і урізання їхніх прав є ганебним явищем.

Уже понад 40 років Валерій Сушкевич веде боротьбу з цією проблемою та людьми, які створюють ці проблеми. Люди з обмеженими можливостями не завжди здатні брати участь у виборчому процесі.

Багато що залежить від влади на місцях, бюрократії та недосконалого законодавства. Указ Президента України №678/2015 “Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю” виконується погано. Система протезування також не в кращому стані. Валерій Сушкевич наголосив на тому, що настав час запровадження повної “безбар’єрності”. Це поняття – дуже широке і охоплює багато аспектів. Це не лише потреба в пандусах, яка є актуальною, а й удосконалення протезів, візків, транспорту на вокзалах. Це проблема спілкування людей з вадами зору та мови – з іншими людьми. Адже їм потрібен спеціальний перекладач. Тут сконцентроване ставлення суспільства до таких людей. Воно, інколи, дуже жорстке.

Скільки недобрих поглядів відчуває на собі така людина. Ще вчора вона була здоровою і навіть не підозрювала про те, що вже завтра вона буде у такій біді. Отак і зводиться один із найнепереборнніших бар’єрів – психологічний. Суспільству потрібно прикласти максимум зусиль, аби інваліди не почували себе чужими у ньому, а жили, як повноцінна його частина.

У Полтаві Валерій Сушкевич повідомив, що напрацьовується закон, який би забирав ліцензію у будь-якого архітектора або будівельника, що побудує будинок з бар’єрами для громадян з обмеженими можливостями. У Полтаві, за його словами, багато позитивних зрушень. Є тісна співпраця між трьома “командами”: фундацією “Айфіс”, Полтавською облдержадміністрацією та “Національною асамблеєю інвалідів України”.

Денис ДОНІК.