Вера Брежнева отправляется в тур #НОМЕР1

Одна из самых утонченных и ярких исполнительниц – Вера Брежнева отправляется в тур #НОМЕР1. Певица, актриса и посол доброй воли ООН, представляет специальную программу «#НОМЕР1», в которую вошли самые любимые песни с альбомов «Любовь спасет мир» и «Ververa».

Творчество Веры Брежневой пропитано солнцем и любовью, а концертное звучание песен добавляет дополнительную энергетику этнического звучания.

На концерте зрителей ждут известные хиты, покорившие все возраста, премьеры и самая красивая женщина полушария, восхитительная Вера. Кажется, все, к чему она прикасается, имеет успех. И это действительно так: необыкновенно добрая энергия, которую несет эта артистка, привлекает зрителей и очаровывает навсегда.

Ее песни заставляют мужские сердца биться быстрее, а женщин подражать ей. Она прекрасна и неповторима. Шоу Веры Брежневой «#НОМЕР1» нельзя пропустить.

Концерт в Полтаве состоится 8 ноября, в ПД “Листопад”.

Билеты уже в продаже!