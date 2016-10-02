Він найбільше любив Україну

На 64-му році життя відійшов у високі світи засновник і незмінний редактор «Полтавської думки», помічник і порадник знайомим і незнайомим людям, які нескінченно йшли до нього за поміччю, Олександр Васильович Кулик. Це сталося 2 жовтня 2016 року після тяжкої хвороби. Не стало серед нас найоптимістичнішої, найбезкорисливішої людини, талановитого журналіста.

Олександр Кулик народився 26 вересня 1953 року в селі Петрівка Полтавського району. Закінчив філологічний факультет Полтавського державного педінституту, відслужив в армії. Журналістська діяльність його розпочалася з полтавської районної газети. Його гостре перо знали читачі і обласної «Зорі Полтавщини», і «Полтавського вісника», у якому він був першим редактором. «Полтавська думка» була його дітищем, трибуною і відрадою.

Олександр Кулик був першим рухівцем, якого люди на Полтавщині обрали депутатом Верховної Ради по мажоритарному округу. А перед цим двічі був депутатом Полтавської міської ради. Він чесно служив народові України і як депутат, і як журналіст.

Не любив він почестей, але гордився орденом Спілки офіцерів України – Хрестом «За мужність», яким був нагороджений за журналістську і правозахисну діяльність. Олександр Кулик – автор понад 300 журналістських розслідувань, громадський правозахисник. У 2009 році визнаний кращим журналістом України в жанрі журналістських розслідувань проти корупції. Володар «Золотого пера» Національної спілки журналістів України.

Це ніби його слова: «Я любив вас усіх, а найбільше любив Україну».

Колектив «Полтавської думки» глибоко сумує з приводу цієї тяжкої втрати і висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Нехай твоїй душі, Олександре, буде легко у високих світах. Ти був чесним перед Богом і людьми.

Прощання з Олександром Куликом відбудеться у вівторок, 4 жовтня о 12 годині, у Свято-Успенському кафедральному соборі (м. Полтава, Соборний майдан, 1).