Яблуневий сад, децентралізація та високі технології

Цими днями відбувся прес-тур у Чугуївський район, організований Харківським прес-клубом за підтримки Полтавського та Сумського прес-клубів.

Тема його стосувалася того, як використовуються кошти, що залишаються в місцевих бюджетах завдяки децентралізації.

У першій частині прес-туру з представниками ЗМІ спілкувалися керівники райдержадміністрації та місцеві депутати. Костянтин Чернявський та Анна Геращенко розповіли про будні сільських та селищних громад. Про те, як на практиці вирішуються типові проблеми: облаштування доріг, утилізація сміття, облаштування об’єктів інфраструктури.

Потім журналісти побували в яблуневому, так званому інтенсивному саду, що на околиці села Коробочкине. Подібних садів в Україні не так і багато. У Чугуївському районі сад висаджений на площі понад 52 га. Як розповів керівник господарства Василь Сердюк, площі під садівництво планується ще збільшити мінімум на 6 га. У подальшому тут, окрім яблук, вирощуватимуть вишні та сливи.

Аби забезпечити догляд за насадженнями, компанія створить близько 30 постійних робочих місць, а в час збирання урожаю запрошує робітників на сезонні роботи.

Інтенсивна технологія передбачає, що плодоносити яблуні починають вже на другий рік після висаджування, з кожним роком урожайність зростає. У цьому році планують зібрати близько 35 тонн яблук з гектара. Сорти, до речі, підібрали перевірені – Ренет Симиренка, Голден Делішес, Гала та інші.

Висота кожного саджанця суворо контролюється – яблуня не повинна перерости два метри у висоту й утримувати на своїх гілках більше 80 яблук. Це впливає на діаметр кожного плоду, в “ідеальному” яблуку він, виявляється, складає близько 75 міліметрів. Саме такі плоди найбільш затребувані харківськими супермаркетами – поки що продукція йде переважно на місцевий ринок.

Високі технології тут панують у всьому – висадженні дерев, зрошуванні, боротьбі з хворобами і шкідниками. Ефективно працює система власної метеостанції, за показниками якої можна спостерігати навіть з домашнього комп’ютера.

Сад у Коробочкиному – гарний приклад для інших областей щодо відродження промислового садівництва. Уже сьогодні продукція місцевих садівників користується неабияким попитом, зокрема, яблука залюбки купують школи і дитячі садочки. А за кілька років вітчизняні екологічно чисті фрукти цілком можуть “витіснити” з ринку закордонні.

Важливо урожай не лише зібрати, а й зберегти. Тож чугуївські садівники встановили велику холодильну камеру з регульованим газовим середовищем. Для Харківщини це поки що єдина установка, яка дозволяє зберігати яблука до нового врожаю.

Сьогодні, аби переймати досвід чугуївських аграріїв, сюди приїздять фахівці з Європи та США. Бізнес перспективний, але, звісно, потребує капіталовкладень. У кожен гектар господарі вклали близько 50 тисяч доларів США. Сюди входить і вартість підземної зрошувальної системи, і ціна карликових дерев, придбаних у Бельгії. Василь Сердюк говорить, що в Україні якісних саджанців не знайти. Що дуже прикро! Тільки вдумайтеся – саджанців сорту Ренет Симиренка, який вперше описаний у 1880 році селекціонером з Черкащини, в Україні нині немає! Кажуть, ринок диктує і попит, і пропозицію. Тож, можливо, затребуваною стане і вітчизняна селекційна робота, бо просту істину ніхто не відміняв – своє найсмачніше і найкраще.