Звичайний сніг як аномальна катастрофа для влади і суспільства

Ось до чого, шановні земляки, ми дожилися! Якщо в недалекому минулому справжню морозну і снігову зиму ми чекали з радістю і натхненням, то тепер сучасна “напівзима” перетворюється для нашої влади і кожного із нас на справжнє лихо.

Тільки-но починає холодати – ще посеред осені, як вся наша чиновницька братія інтенсивно репетує і запевняє нас про абсолютну готовність до зими. З екранів підвладних телекомпаній та сторінок газет полтавцям повідомляють про те, що всі служби на 100% готові до зимового періоду. Закуплено відповідну техніку, відремонтовано всі трактори, бульдозери і буксири, які забезпечені паливо-мастильними матеріалами, заготовлено тисячі тонн піску та солі, відремонтовано всі “лопати і граблі”, працівники відповідних служб отримали кожухи, валянки та теплі рукавиці. Ми, звісно, радіємо такому піклуванню наших обранців про турботу за область, місто і кожного із нас. Сподіваємося, що за таких умов буде не зима, а справжня зимова казка. Та де там!

Перед тим, як синоптики починають прогнозувати снігові опади, ті ж самі чиновники доводять до нас уже зовсім іншу, протилежну інформацію. Мовляв, ми доводимо до вас інформацію про штормове попередження, будуть катастрофічні опади, тож водіям краще не заводити свої машини, а мешканцям краще залишатися у своїх помешканнях. І саме після таких штормових попереджень полтавці й починають кумекати: “Так зачекайте, панове владоможці-супостати! Якщо ви нам кілька місяців тому талдичили про чиновницьку готовність до зими на всі 100%, то до чого тут якісь штормові попередження? Ви не попереджайте, а організуйте роботу всіх відповідних служб таким чином, щоб жоден “шторм” громадянам, які сплачують податки, був непомітним. Бо громадяни починають замислюватися над тим, що кожен такий прогнозований “шторм” своєю “припливною хвилею”, можливо, підкидає під подушки наших обранців чергові порції доларових пачок, які вони декларують у своїх е-деклараціях”.

А вже після “шторму” громадяни починають дивуватися білосніжним тротуарам. А чому вони білі, слизькі і холодні? А де пісок? А де сіль? А де фахівці у валянках і з лопатами? Напевно, продовжує штормити… Тож наскільки відсотків наші обранці обманули своїх виборців про абсолютну готовність до звичайнісінької зими? До такої зими, яка й має бути.

Але не лише для влади звичайний сніг став справжньою катастрофою. Це вже величезна проблема для суспільства, громади, кожної людини. У недалекому минулому такого не було. Раніше в наших краях не просто сніг, а снігові кучугури були невід’ємною складовою нашого українського пейзажу. І ніхто не робив із цього жодної проблеми. Раніше – був аншлаг. Не було жодного будинку в Полтаві, перед яким не була б збудована Снігова Баба, снігова фортеця чи піраміда. Практично на кожному подвір’ї відбувалися запеклі зимові протистояння: гра у сніжки, хокей, перегони на санках. Каштанова алея Полтави перетворювалася на справжній зимовий стадіон, на якому шанувальники лижного спорту прокладали собі по три-чотири ряди лижні. На лижах тоді стояли й дітлах, й пенсіонери. Їх не лякав ні 20, ні 30-градусний мороз. А які стихійні масові катання відбувалися на схилах Бабичовки, схилів на Подолі, у Рибцях, Яківцях… Сотні пасажирів з лижами в руках і за спиною вирушали на Південний та Київський вокзали, щоб робітничим поїздом доїхати до крутосхилів на Кривохатках. Чим більше було снігу, тим більше було радості! І не було жодних “штормових попереджень”.

Але й у ті, ще не зовсім далекі часи, було багато наших земляків, які не “поважали” сніг лише з однієї причини – він не дозволяв у повному обсязі з ранку й до вечора кататися на ковзанах на Ворсклі, на багатьох полтавських ставках, на численних катках, які на аматорському рівні заливалися біля кожної школи, біля кожного заводу, біля кожного багатоквартирного будинку. Бо перед тим, як одягати ковзани, доводилося розчищати власні льодові катки. Ось так тоді жилося. Був сніг, було щастя. Тепер усе навпаки: випав сніг – прийшло нещастя.

А між тим, сучасні снігові проблеми чи снігове недбальство доводять до депресії не лише нашу владу і наше суспільство, а й українську культуру. Тож хотілося побажати нашим чиновникам, які бояться снігу та оголошують через свою бездіяльність “штормові попередження”, зайнятися іншою благородною справою – організувати музичний фестиваль, на якому б лунали виключно пісні про сніг. Таких пісень стільки, що, як кажуть, співати – не переспівати. І це не випадково! Адже наші українські пращури ніколи не боялися ні снігу, ні хуртовин, ні завірюх, ні сніжних кучугурів, більших за зріст людини. Уся ця сніжна благодать колись була невід’ємною складовою нашого життя-буття, й по-іншому бути не могло.

Тепер же звичайний сніг перетворився на проблему, перешкоду, природну аномалію, небажане очікування, владний мандраж, людський неспокій, сімейні сварки, зміну стилю життя… Дожилися!

Але найголовніше те, що білий сніг уже показує, хто чого вартий у нашій владі і нашому суспільстві!

Ігор ЧЕРЧАТИЙ, “Полтавська думка”.